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25 февраля 2021 года 15:06
Негативные новости на рынке нефти могут ухудшить перспективы рынка акций РФ - "Русс-Инвест"
Негативные новости на рынке нефти могут ухудшить перспективы рынка акций РФ, если на министерской встрече ОПЕК+ в начале марта не будет достигнут компромисс, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова. "После достижения на прошлой неделе основными российскими фондовыми индексами максимальных значений с середины января, текущая укороченная неделя отмечается коррекционным движением вниз. Рублевый индекс Мосбиржи теряет 1,2% по сравнению с уровнем закрытия на прошлой неделе, а долларовый индекс РТС проседает на 0,4%. Среди отраслевых индексов лучше рынка торгуются бумаги нефтегазового сектора, химии и транспорта. В аутсайдерах можно назвать компании металлургического и потребительского секторов", - отмечает Беденков. По мнению эксперта, поддержку российскому рынку оказывают растущие цены на нефть, которые на этой неделе достигли максимальных значений с января прошлого года. Котировки смеси Brent с начала недели выросли почти на 7,4%. На этом фоне котировки акций "Татнефти" за неделю выросли в цене на 5-5,7%, "ЛУКОЙЛа" - на 4,5%, "Газпром нефти" - на 3%. В лидерах по темпам роста за неделею стали бумаги ПАО "Московская Биржа", цены которых выросли на 8,6%. Хороший прирост показали котировки акций "Распадской", которые прибавили почти 7,6%. Бумаги "ФосАгро" подросли в цене почти на 5,1%, а котировки акций "РУСАЛа" прибавили в цене за неделю 4,8%. Также Беденков напоминает, что в аутсайдерах за последнюю неделю стали акции ГМК "Норильский Никель", цены которых упали на 11% на фоне сообщений об обрушении части строений на горно-обогатительной фабрики и частичной приостановке работы двух рудников из-за подтопления. На 5% упали в цене акции "Магнита", а котировки расписок X5 Retail Group просели на 3,9%. По мнению аналитика "Русс-Инвест", с технической точки зрения на рынке доминирует боковой тренд. Показатель девятидневного RSI по индексу Мосбиржи находится на уровне 49% и отражает равновесное состояние в отсутствии направленного движения. "Сохраняется вероятность отработки технической фигуры "двойная вершина" с движением в направлении 3200-3250 пунктов. Однако для такого коррекционного движения от текущих уровней требуется появление негативных факторов. Пока рынок поддерживают высокие цены на нефть, которые формируют потенциал роста в бумагах нефтегазового сектора. Негативные новости на рынке нефти могут ухудшить перспективы российского рынка акций, если на министерской встрече ОПЕК+ в начале марта не будет достигнут компромисс", - резюмирует Беденков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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