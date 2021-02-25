"Финам" рекомендует покупать акции "Аэрофлота" с целевой ценой 116 руб. за штуку и ожидает, что к концу 2022 года они принесут доходность в размере 67%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Пандемия коронавируса негативно сказалась на деятельности компаний, относящихся к промышленному сектору, однако к концу 2020 года многие предприятия сумели нарастить мощности и даже вернуться к прибыли. Как показывает макроэкономическая статистика, деловая активность в производственном секторе демонстрирует высокие темпы восстановления, и мы ожидаем, что данная тенденция продолжится в 2021 году. По нашим оценкам, для формирования долгосрочных инвестиций наиболее привлекательно выглядят акции представителей авиационной отрасли, авиапромышленности, судостроительной и железнодорожной отрасли", - пишут аналитики "Финама".

По их мнению, в число таких бумаг входят, в частности, акции "Аэрофлота" - одного из крупнейших авиаперевозчиков в России с рыночной долей около 42%. Операционные показатели компании на внутреннем рынке, на взгляд экспертов, демонстрируют стабилизацию - объемы перевозок приблизились к уровням 2019 года, а процент загрузки кресел сопоставим с докризисными уровнями, благодаря оптимизации. В соответствии с новой стратегией развития до 2028 года "Аэрофлот" планирует увеличить пассажиропоток (PAX) к 2028 году до 130 млн чел. и снизить стоимость авиабилетов на 30% на внутреннем рынке в экономическом классе, что позволит компании лучше конкурировать с железнодорожными перевозками.

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