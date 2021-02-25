"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Cloudflare с целью $89

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Cloudflare Inc. с целью $89 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,49%, стоп-приказ: $71,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Котировки акций компании двигаются в восходящем тренде, скорректировавшись от $95,62. Ближайшая значимая поддержка расположена в районе $71-$72. Мы рекомендуем покупать от текущего уровня. При покупке на 20% от портфеля и выставлении стоп-заявки на $71,9 риск на портфель составит 1,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8", - указывают аналитики "Финама".

Cloudflare - американская компания, предоставляющая услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS. Согласно отчетности, за 2020г выручка компании увеличилась на 50,2% с $287,022 млн до $431,059 млн.

По мнению экспертов "Финама", существенным фактором, способным вернуть котировки к достигнутым ранее максимумам, является выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который заявил, что ФРС пока не намерена ужесточать денежно-кредитную политику.

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