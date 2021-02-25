Индекс Мосбиржи закончит торги в четверг в диапазоне 3360-3425 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи закончит торги в четверг в диапазоне 3360-3425 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина.

"Индекс Мосбиржи умеренно растет, следуя за динамикой нефти и американских фондовых площадок на фоне очередного подтверждения главой ФРС Джеромом Пауэллом планов сохранять мягкую денежно-кредитную политику, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса. При этом председатель регулятора отметил, что до достижения его целей по занятости и инфляции еще далеко", - отмечает Осин.

ВТБ оказался в лидерах роста после публикации отчета по МСФО за 2020 год. Чистая прибыль группы, относящаяся к акционерам, составила 80,6 млрд руб. Член правления банка Дмитрий Пьянов заявил в ходе итоговой пресс-конференции, что руководство предлагает выплатить в виде дивиденда за год 50% чистой прибыли по МСФО. Таким образом, выплата на акцию повысится до 0,003 руб., а рыночная оценка капитализации ВТБ вырастет на 3-8%, констатирует аналитик "Фридом Финанс". По его мнению, риски связаны с тем, что ранее правительство рекомендовало банку сократить дивиденды до 10%.

Бумаги "РусАла" также оказались в лидерах роста на фоне повышения цен на алюминий. "Вероятнее всего, планы правительства ограничить дивиденды для компаний, которые не компенсируют наносимый экологический вред, имеет тактический и технический характер. Подобное давление на добывающие компании приведет к усилению рисков дефицита сырья и, как следствие, к росту цен на их продукцию", - отмечает Осин.

На взгляд эксперта, властям стоит максимально способствовать скорейшему восстановлению добычи на месторождениях Заполярного филиала "Норникеля". Месячный простой двух рудников, остановленных в связи с подтоплением, снизит производство ГМК за год на 1-4%. Доля компании в мировом производстве никеля составляет 23%, поэтому его падение способно вызвать дополнительный рост цен на цветные металлы в диапазоне 3-10%. Текущее снижение котировок "Норникеля" аналитик инвесткомпании считает краткосрочным.

По мнению эксперта, до конца текущей сессии наиболее вероятно продолжение роста на отечественных фондовых площадках.

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