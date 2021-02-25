"Финам" рекомендует покупать акции Applied Materials с прогнозной ценой $133,1

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Applied Materials с прогнозной ценой $133,1 за штуку на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии инвестиционной компании.

Наша оценка справедливой стоимости Applied Materials на горизонте 12 месяцев составляет $122,16 млрд или $133,1 на акцию, что предполагает потенциал роста на 15% от текущего уровня. Рекомендация - "покупать", - указывает старший аналитик инвесткомпании Игорь Додонов.

Компания Applied Materials в последние годы фиксирует высокий спрос на свою продукцию, что позволяет ей регулярно обновлять рекорды по выручке и прибыли, улучшать показатели рентабельности, отмечает эксперт "Финама". Последние финансовые результаты также оказались сильными.

Преимуществами Applied Materials, по мнению Додонова, являются устойчивый баланс и способность генерировать значительные денежные потоки, благодаря чему компания направляет существенные средства на выплаты акционерам.

Аналитик инвесткомпании также отмечает, что драйверами роста отрасли в среднесрочной перспективе станут развертывание сетей 5G и такие быстроразвивающиеся направления, как искусственный интеллект, обработка больших объемов данных (big data), машинное обучение, облачные вычисления, виртуальная/дополненная реальность и автономные автомобили. "Applied Materials, мы ожидаем, останется главным бенефициаром данных тенденций", - пишет Додонов.

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

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