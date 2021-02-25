Рынок акций РФ утром превысил 3400п по индексу Мосбиржи во главе с Русалом, сохраняются продажи в Норникеле

Москва. 25 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent превысила $67 за баррель) на ожиданиях длительного сохранения мягкой монетарной политики Федрезерва США; индекс Мосбиржи превысил рубеж 3400 пунктов во главе с бумагами "Русала", при этом сохраняются продажи в акциях "Норникеля".

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3407,24 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1461,85 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,3%.

Доллар стоит 73,43 рубля (-0,12 рубля), золото - $1790,8 за унцию (-0,4%).

Подорожали акции UC Rusal (+3,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,8%), бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +0,5% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Поддержку акциям ВТБ оказал отчет по МСФО за 2020 год и прогнозы банка по увеличению прибыли в 2021 году.

ВТБ в IV квартале 2020 года сократил чистую прибыль по МСФО в 4,5 раза по сравнению с результатом за аналогичный период 2019 года, до 16,2 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы. В целом за 2020 год чистая прибыль группы составила 75,3 млрд рублей, что в 2,7 раза ниже результата 2019 года.

Опубликованные результаты оказались чуть лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" и опубликованного ранее прогноза менеджмента по годовой прибыли в 70-75 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали прибыль ВТБ за квартал на уровне 16,1 млрд рублей и 75,2 млрд рублей по итогам года.

По словам члена правления ВТБ Дмитрия Пьянова, в 2021 году банк ждет роста чистой прибыли по МСФО до 250-270 млрд рублей и нормализации стоимости риска на уровне 2019 года. "Мы прогнозируем, что цель по чистой прибыли на 2021 год составит 250-270 млрд рублей", - сообщил он.

EBITDA ПАО "Полюс" в IV квартале выросла на 29% г/г, до $1,14 млрд, почти совпав с прогнозом. "Полюс" планирует CAPEX в 2021 году на уровне $1-1,1 млрд против $0,6 млрд в 2020 году, прогноз по TCC (затраты на унцию) - $425-450 на унцию. Кроме того, дивиденды "Полюса" за II полугодие 2020 года, согласно предварительной рекомендации совета директоров, могут составить $693 млн - $5,09 на акцию, сообщила компания.

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) сообщил в четверг о заключении с Shenergy Group долгосрочного договора на поставку СПГ с проекта "Арктик СПГ 2".

Подешевели акции "Норникеля" (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%).

Акции "Норникеля" остаются под давлением остаточных продаж. Накануне вечером стало известно, что "Норникель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский" в связи с поступлением грунтовых вод в их горных выработках.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг позитивный: азиатские рынки растут, дорожают промышленные металлы и нефть, индекс доллара теряет более 0,2% и торгуется ниже уровня 90,0 пункта. В то же время сохраняется давление продаж в акциях "Норникеля", который заявил накануне о частичной приостановке работы рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за риска подтопления.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, статистика Минэнерго США позволяет оценить масштабы перебоев в отрасли из-за техасских заморозков. Добыча на прошлой неделе упала на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с), что почти в 4 раза ниже оценки источников Bloomberg в 4 млн б/с, но все же существенно для рыночного баланса. При этом нефтепереработка упала гораздо сильнее. Загрузка НПЗ сократилась с 83,1% до 68,6%. В результате запасы нефти выросли на 1,3 млн баррелей против ожидаемого ощутимого снижения, что является негативным сигналом.

Однако участники рынка нефти уже настолько привыкли к росту цен, что предпочитают фокусироваться на позитивных моментах, игнорируя очевидный негатив. Наиболее логичным объяснением выглядит то, что участники рынка могли наращивать ставки на нефть и другие сырьевые активы в условиях растущей денежной массы. Глава ФРС продолжает подтверждать, что монетарное стимулирование остается актуальным, а цель по инфляции и безработице еще далека, поэтому участники рынков спешат обменять деньги на реальные активы.

Источники Reuters в ОПЕК+ рассказывают о том, что участники сделки по сокращению добычи расходятся во мнении, как поступить с квотами с 1 апреля. Одни выступают за увеличение добычи, в то время как другие опасаются возможных проблем на стороне спроса из-за COVID-19 и предпочитают действовать более консервативно. В частности, за увеличение добычи выступает Россия, для бюджета которой текущие цены на нефть уже более чем комфортны. Сдержанного взгляда придерживается Саудовская Аравия, которая добровольно сокращает дополнительный объем добычи, который ей необходимо вернуть на рынок безопасным для баланса способом.

Эффект пандемии полностью ушел из нефтяных котировок, а сама тема COVID-19 все меньше интересует участников. В свете возможного увеличения добычи странами ОПЕК+, растущей буровой активности в США и текущего высокого уровня цен, взгляд на нефть остается умеренно негативный. Между тем технический анализ предполагает возможность достижения психологического уровня $70 за баррель в ближайшие недели, считает Галактионов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ возвращает оптимистичный настрой после прошедшей коррекции. Второй день выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед законодателями вновь благоприятно сказался на настроениях инвесторов - рынки ощущают поддержку регулятора и верят в его способность и дальше поддерживать финансовую стабильность за счет сохранения низких процентных ставок и программы покупок облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США при этом находится выше 1,4%, что негативно сказывается на золоте.

Для нефти Brent ближайшей целью роста является отметка $68 за баррель. Ограничивать повышение всего рынка акций РФ могут отдельные бумаги. Пессимистичные слухи подтвердились, в частности, по "Норникелю", который частично приостановил работу двух рудников. В остальном инвесторы будут ждать корпоративных и макроэкономических данных, оценивая обоснованность возвращения к краткосрочному повышению. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3350-3440 пунктов, полагает Кожухова.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, настроения на мировых рынках в середине недели улучшились - ослабла нервозность, наблюдаемая с конца прошлой недели и вызванная ростом долларовых ставок и фиксацией прибыли в акциях hi-tech. Это позволило индексам США и Европы вернуться к росту, индекс МосБиржи отскочил обратно в коридор 3400-3450 пунктов.

Способствовали восстановлению спроса на рискованные активы благоприятная ценовая конъюнктура товарных рынков (нефть - на максимумах с января прошлого года, стоимость промышленных металлов - на многолетних максимумах), так и выступление главы ФРС Пауэлла, который подтвердил, что регулятор не собирается менять свою политику, поскольку экономика далека от целей "полной занятости" и инфляции. Пауэлл также отметил, что восстановление инфляционного фона к целевым показателям может занять три или более лет.

В США в среду индексы рынка акций выросли на 1-1,4%, Dow Jones (+1,4%) обновил рекордный максимум после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сигнализировал о том, что регулятор не собирается менять курс монетарной политики.

Выступая перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, Пауэлл заявил, что основное внимание по-прежнему уделяется восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и что пока рано беспокоиться об увеличении бюджетного дефицита или росте доходности гособлигаций.

Накануне Пауэлл заявил, что Федрезерв будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Глава ФРС отметил, что устойчивый прогресс в деле вакцинации от коронавируса, а также несколько раундов бюджетного стимулирования улучшили перспективы экономики США.

В четверг в Азии также преобладал рост индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,3%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE подрос на 0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Банк Кореи по итогам заседания в четверг сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Руководство ЦБ дало понять, что денежно-кредитная политика будет оставаться прежней, несмотря на ряд признаков улучшения ситуации в экономике страны после пандемии COVID-19.

При этом банк повысил прогноз темпов повышения потребительских цен в 2021 году до 1,3% по сравнению с ожидавшимися в ноябре 1%. Оценка роста ВВП осталась без изменения - на 3%. В 2022 году ожидается подъем экономики на 2,5% при инфляции в районе 1,4%.

Нефть продолжает подъем, обновляя максимумы более чем за год на ожиданиях роста спроса на топливо, которые отодвинули на второй план данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США; цена Brent находится почти на $0,7 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $67,63 за баррель (+0,9% и +2,6% в среду), апрельская цена WTI - $63,73 за баррель (+0,8% и +2,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,28 млн баррелей (ожидалось снижение на 4,8-6,5 млн), запасы бензина выросли на 12 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 2,8-3,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 4,97 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,5-4 млн).

Рынок в целом проигнорировал "медвежьи" данные, продолжив фокусироваться на позитивных прогнозах, связанных с сокращением прироста случаев заражения COVID-19, пишет S&P Global Platts.

Ситуация улучшается и в Европе, где, по прогнозу S&P Global Platts Analytics, в феврале ожидается рост спроса на бензин на 60 тыс. б/с по сравнению с январем. Индексы мобильности в пяти крупнейших экономиках региона (Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции), согласно данным Google, улучшаются. Сейчас они в среднем на 37,7% ниже докризисного уровня, а неделей ранее это отставание составляло 40,4%.

Аналитики Bank of America Global Research повысили прогноз средней цены нефти марки Brent в текущем году до $60 за баррель с ранее ожидавшихся $50 за баррель. При этом они указывают на возможность временного скачка котировок до $70 за баррель во втором квартале.

В прошлом году эксперты ожидали, что появление вакцины против COVID-19, сохранение сделки ОПЕК+, а также более локальный характер локдаунов из-за пандемии станут тремя основными факторами, которые поддержат рост нефтяного рынка.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+24,6%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+13%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6,7% и +7,3% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-14,9%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-2,1%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 19,35 млрд рублей (из них 6,41 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 1,87 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,87 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).