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25 февраля 2021 года 11:53
"КИТ Финанс Брокер" добавил в "Top Picks" акции "Совкомфлота", убрав "Ростелеком"
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" добавили в портфель акций РФ "Top Picks" акции "Совкомфлота", убрав "Ростелеком", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Таким образом, в портфель включены 8 компаний, которые, по оценке экспертов, имеют оптимальное соотношение риск-доходность: "МТС", "Юнипро", "Сургутнефтегаз" (ап), "Энел Россия", Mail.ru Group, "Совкомфлот", "Полюс" и АФК "Система". "По итогам последних двух месяцев ещё 2 акции почти дошли до целевого уровня. Котировки "Юнипро" 20 января 2021г дошли до 2,998 руб. при цели 3 руб. По правилам ведения портфеля, мы не закрыли в моменте позицию. Привилегированные акции "Ростелекома" выросли до 95 руб. при целевом уровне 95,5 руб. Здесь мы приняли решение закрыть позицию, цена закрытия составила 94 руб., текущая доходность составила +8,8%. На полученные денежные средства мы покупаем акции "Совкомфлота", - отмечают аналитики инвесткомпании. Портфель "Top Picks" (структура - 100% акций с горизонтом инвестирования 1-3 года):
* - цена на момент включения акций в портфель
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" включили акции "Совкомфлота" в портфель с целевым ориентиром 100 руб. в ожидании сильной финансовой отчётности по итогам 2020г и выплаты высоких дивидендов.
""Совкомфлот" - одна из крупнейших в мире танкерных компаний, которая принадлежит на 100% нашему государству. Фактически это монополист в России на рынке морской перевозки углеводородов. Компания защищена от девальвации, выручка на 100% в валюте, 50% выручки приходится на долгосрочные контракты с фиксированными тарифами за перевозку груза. К 2025 доля долгосрочных контрактов должна вырасти с 54% до 70%. Бизнес высокомаржинален, ожидаем сильные финансовые результаты по итогам 2020г. Драйвером роста показателей станут мировые ставки фрахта на транспортировку нефти и других продуктов из-за нехватки хранилищ", - пишут аналитики "КИТ Финанс Брокер".
Сейчас больше всего выручки приносят шельфовые проекты и перевозка нефти, в будущем с развитием СПГ проектов рост выручки от транспортировки сжиженного природного газа станет доминировать, полагают эксперты инвесткомпании. Кроме этого, "Совкомфлот" уже сообщил, что рассчитывает в 2023-2025 годах получить 18 судов-газовозов для проекта "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-2".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
|Бумага
|Цена* (руб)
|Таргет
|Идея
|МТС
|338,5
|400
|Стабильный бизнес, высокий фиксированный дивиденд
|Юнипро
|2,747
|3,00
|Сектор электроэнергетики, высокий дивиденд
|Сургутнефтегаз, ап
|37,69
|45,00
|Страховка по девальвации рубля, высокий дивиденд
|Энел Россия
|0,937
|1,00
|Защитная бумага с высокой дивидендной доходностью
|Mail.ru Group
|2180
|2550
|Перспективы развития, рост на новостях о включение акций в индекс MSCI
|Совкомфлот
|90
|100
|Сильные финансовые показатели за 2020 г., высокая дивдоходность
|Полюс
|14700
|18500
|Рост финансовых показателей за счёт роста цен на золото и девальвации рубля
|АФК "Система"
|31,20
|40,0
|Вывод в 2021 г. на IPO активов холдинга
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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