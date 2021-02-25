"КИТ Финанс Брокер" добавил в "Top Picks" акции "Совкомфлота", убрав "Ростелеком"

Бумага Цена* (руб) Таргет Идея МТС 338,5 400 Стабильный бизнес, высокий фиксированный дивиденд Юнипро 2,747 3,00 Сектор электроэнергетики, высокий дивиденд Сургутнефтегаз, ап 37,69 45,00 Страховка по девальвации рубля, высокий дивиденд Энел Россия 0,937 1,00 Защитная бумага с высокой дивидендной доходностью Mail.ru Group 2180 2550 Перспективы развития, рост на новостях о включение акций в индекс MSCI Совкомфлот 90 100 Сильные финансовые показатели за 2020 г., высокая дивдоходность Полюс 14700 18500 Рост финансовых показателей за счёт роста цен на золото и девальвации рубля АФК "Система" 31,20 40,0 Вывод в 2021 г. на IPO активов холдинга

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" добавили в портфель акций РФ "Top Picks" акции "Совкомфлота", убрав "Ростелеком", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Таким образом, в портфель включены 8 компаний, которые, по оценке экспертов, имеют оптимальное соотношение риск-доходность: "МТС", "Юнипро", "Сургутнефтегаз" (ап), "Энел Россия", Mail.ru Group, "Совкомфлот", "Полюс" и АФК "Система". "По итогам последних двух месяцев ещё 2 акции почти дошли до целевого уровня. Котировки "Юнипро" 20 января 2021г дошли до 2,998 руб. при цели 3 руб. По правилам ведения портфеля, мы не закрыли в моменте позицию. Привилегированные акции "Ростелекома" выросли до 95 руб. при целевом уровне 95,5 руб. Здесь мы приняли решение закрыть позицию, цена закрытия составила 94 руб., текущая доходность составила +8,8%. На полученные денежные средства мы покупаем акции "Совкомфлота", - отмечают аналитики инвесткомпании. Портфель "Top Picks" (структура - 100% акций с горизонтом инвестирования 1-3 года):* - цена на момент включения акций в портфель Аналитики "КИТ Финанс Брокер" включили акции "Совкомфлота" в портфель с целевым ориентиром 100 руб. в ожидании сильной финансовой отчётности по итогам 2020г и выплаты высоких дивидендов. ""Совкомфлот" - одна из крупнейших в мире танкерных компаний, которая принадлежит на 100% нашему государству. Фактически это монополист в России на рынке морской перевозки углеводородов. Компания защищена от девальвации, выручка на 100% в валюте, 50% выручки приходится на долгосрочные контракты с фиксированными тарифами за перевозку груза. К 2025 доля долгосрочных контрактов должна вырасти с 54% до 70%. Бизнес высокомаржинален, ожидаем сильные финансовые результаты по итогам 2020г. Драйвером роста показателей станут мировые ставки фрахта на транспортировку нефти и других продуктов из-за нехватки хранилищ", - пишут аналитики "КИТ Финанс Брокер". Сейчас больше всего выручки приносят шельфовые проекты и перевозка нефти, в будущем с развитием СПГ проектов рост выручки от транспортировки сжиженного природного газа станет доминировать, полагают эксперты инвесткомпании. Кроме этого, "Совкомфлот" уже сообщил, что рассчитывает в 2023-2025 годах получить 18 судов-газовозов для проекта "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-2". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.