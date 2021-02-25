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25 февраля 2021 года 11:16
ПСБ рекомендует держать GDR "Ленты" с прогнозной ценой 280 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют умеренно позитивный взгляд на GDR "Ленты" и рекомендуют держать бумагу с прогнозной ценой 280 рублей за штуку, говорится в комментарии банка. "Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на бумаги "Ленты". Компания является крупнейшей сетью гипермаркетов и четвертым по выручке ритейлером в России, а также по мультипликаторам P/E (11,05) и EV/S (0,53) оценивается ниже средних значений по сектору - 20,15 и 0,57 соответственно. Рекомендуем "держать" бумагу - прогнозная цена составляет 280 рублей, потенциал роста - 7% от текущего уровня", - указывают эксперты банка. "Лента" в среду опубликовала финансовые результаты за 2020 год, отметив получение чистой прибыли по МСФО в 16,5 млрд руб. после убытка годом ранее. Компания отразила рост EBITDA и рентабельности, а также снизила долговую нагрузку, констатируют в ПСБ. Сеть гипермаркетов "Лента" (по результатам отчетности) в 2020 году увеличила прибыль на 6,7% - до 445 млрд руб., что связано преимущественно с ростом среднего чека на 11,6% (до 1115 руб.), которое компенсировало снижение трафика на 5,5% в течение года. Сопоставимые продажи LFL выросли на 5,4%. Компания также сообщила, что представит прогноз на 2021 год на "Дне стратегии" 18 марта. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛЕНТА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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