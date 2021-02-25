Вероятна консолидация цен ОФЗ в четверг - ПСБ

Вероятна консолидация цен ОФЗ на текущих уровнях в четверг на фоне роста котировок нефти марки Brent, несмотря на риски продолжения роста доходности UST, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт банка отмечает, что в среду рынок рублёвых облигаций продемонстрировал устойчивость к продолжению продаж бондов на глобальном рынке. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 1 б.п., до 6,64% годовых, в то время как доходность долларового бенчмарка UST-10 выросла до 1,38% (+4 б.п.).

Локальные 10-летние гособлигации Бразилии, Мексики, Индонезии выросли в доходности на 7-15 б.п.

"Среди позитивных драйверов для рынка рублёвых облигаций мы отмечаем рост цен на нефть, ослабление геополитических рисков, приток ликвидности в банковский сектор и отсутствие аукционов Минфина РФ на текущей неделе", - пишет Монастыршин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.