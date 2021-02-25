Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,5-74,7 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,5-74,7 руб./$1 и на уровне 89,5-90,8 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта укрепляется к доллару и евро на фоне продолжающих рост котировок нефти и за счет наступления налогового периода в РФ, когда компании-экспортеры перечисляют в бюджет НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Кроме того, поддерживающим фактором для рубля стало снижение санкционной риторики со стороны ЕС и США. Нефтяные котировки продолжают рост на ожидании длительного восстановления добычи в США после снежного коллапса, несмотря на данные Министерства энергетики страны об увеличении запасов сырья по итогам прошлой недели на 1,28 млн баррелей. Ранее API публиковала данные о росте коммерческих запасов нефти на 1,26 млн баррелей вместо ожидаемого снижения на 6 млн баррелей", - отмечает Тузов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,2% и составила 66,81 долларов за баррель. Цена апрельских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 1,98% и составила 62,89 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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