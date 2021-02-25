Возможен подъем цены на нефть к $68,1-68,6/барр. в четверг - Sber CIB

Возможен подъем цены на нефть марки Brent к уровням $68,1-68,6 за баррель в четверг, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Аналитики Sber CIB связывают рост нефтяных цен с благоприятной статистикой по товарным запасам нефти в США и обещанием главы Федрезерва продолжить стимулирование американской экономики. По оценкам Sber CIB, в четверг цены могут подняться выше $67,6 за баррель и выйти в диапазон $68,1-68,6. При этом, по мнению экспертов, рынок едва ли пробьет вниз поддержку на уровне $67 за баррель, но в этом случае появились бы предпосылки для падения цен до $66,5.

Рубль в четверг днем может попробовать укрепиться до 73 руб./$1 благодаря нефти и, вероятно, экспортёрам, но если рост доходности долгосрочных госбумаг США продолжится, российская валюта, скорее всего, останется у отметки 73,5 руб./$1, считают аналитики инвестбанка.

Утром четверга на глобальных рынках преобладает оптимистичный тренд, и эксперты Sber CIB ожидают дальнейшего умеренного снижения доходности долгосрочных ОФЗ.

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