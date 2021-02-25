Утренние прогнозы: дорожающая нефть поддержит позитивные настоения на рынке акций РФ

Высокие цены на нефть и улучшение настроений на западных рынках обусловят позитивное откртытие рынка акций РФ в четверг, полагают аналитики. На их взгляд, в условиях такой благоприятной конъюнктуры российские акции нефтяников выглядят фундаментально недооцененными.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов)): "Удивительную динамику показал в среду российский рынок акций. Несмотря на весь день росшие американские фьючерсы, а потом и индексы, очередной взлет нефти, мы падали. Причем падали сильно и на больших оборотах, потеряв по Индексу Мосбиржи в основную сессию 1,4%. Не исключено, что это западные инвесторы решили зафиксировать прибыль. Очень слабенько вела себя нефтянка, в то время как нефть продолжила переписывать многомесячные максимумы. При таких ценах на нефть бумаги прежде всего "Лукойла" и "Роснефти" стоят очень дешево. Сегодня с утра нефть продолжает дорожать, уверенно торгуясь выше 66 долларов за баррель. Ждем, что это придаст силы нефтяным бумагам".

" Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в плюс, следуя за более высокими ценами на нефть и улучшением настроений на зарубежных площадках. Ограничивать повышение всего рынка, однако, могут отдельные бумаги. Пессимистичные слухи подтвердились, в частности, по Норникелю, который частично приостановил работу рудников Октябрьский и Таймырский. В остальном инвесторы будут ждать корпоративных и макроэкономических данных, оценивая обоснованность возвращения к краткосрочному повышению".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3390-3400 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3380, 3370 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3420, 3440 пунктов. В первые минуты торгов индекс отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен стабилизироваться на позитивной территории вблизи отметки 3400 пунктов".

Промсвязьбанк: "Учитывая улучшение внешнего фона, ждем, что сегодня индекс Мосбиржи вернется в 3400-3450 пунктов. Из внутренних корпоративных событий выделим публикации отчетности Полюс Золото, ВТБ и Евраза".

BCS Express (Василий Карпунин): "Общая среднесрочная тенденция по-прежнему преимущественно растущая. Пока котировки индексу Мосбиржи находятся выше 3320-3350 пунктов, в качестве целевого ориентира на ближайшие месяцы выделяю область 3600-3620 пунктов. Нефтегазовый сектор может стать ключевой движущей силой. В условиях такой благоприятной конъюнктуры российские акции нефтяников выглядят фундаментально недооцененными. Это касается почти всех наиболее ликвидных фишек: "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз" (прив.). Рост цен на нефть, естественно, позитивен и для ключевых представителей банковского сектора: ВТБ, Сбербанк".