25 февраля 2021 года 09:55
Утренние прогнозы: дорожающая нефть поддержит позитивные настоения на рынке акций РФ
Высокие цены на нефть и улучшение настроений на западных рынках обусловят позитивное откртытие рынка акций РФ в четверг, полагают аналитики. На их взгляд, в условиях такой благоприятной конъюнктуры российские акции нефтяников выглядят фундаментально недооцененными.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов)): "Удивительную динамику показал в среду российский рынок акций. Несмотря на весь день росшие американские фьючерсы, а потом и индексы, очередной взлет нефти, мы падали. Причем падали сильно и на больших оборотах, потеряв по Индексу Мосбиржи в основную сессию 1,4%. Не исключено, что это западные инвесторы решили зафиксировать прибыль. Очень слабенько вела себя нефтянка, в то время как нефть продолжила переписывать многомесячные максимумы. При таких ценах на нефть бумаги прежде всего "Лукойла" и "Роснефти" стоят очень дешево. Сегодня с утра нефть продолжает дорожать, уверенно торгуясь выше 66 долларов за баррель. Ждем, что это придаст силы нефтяным бумагам".
" Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в плюс, следуя за более высокими ценами на нефть и улучшением настроений на зарубежных площадках. Ограничивать повышение всего рынка, однако, могут отдельные бумаги. Пессимистичные слухи подтвердились, в частности, по Норникелю, который частично приостановил работу рудников Октябрьский и Таймырский. В остальном инвесторы будут ждать корпоративных и макроэкономических данных, оценивая обоснованность возвращения к краткосрочному повышению".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3390-3400 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3380, 3370 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3420, 3440 пунктов. В первые минуты торгов индекс отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен стабилизироваться на позитивной территории вблизи отметки 3400 пунктов".
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Промсвязьбанк: "Учитывая улучшение внешнего фона, ждем, что сегодня индекс Мосбиржи вернется в 3400-3450 пунктов. Из внутренних корпоративных событий выделим публикации отчетности Полюс Золото, ВТБ и Евраза".
BCS Express (Василий Карпунин): "Общая среднесрочная тенденция по-прежнему преимущественно растущая. Пока котировки индексу Мосбиржи находятся выше 3320-3350 пунктов, в качестве целевого ориентира на ближайшие месяцы выделяю область 3600-3620 пунктов. Нефтегазовый сектор может стать ключевой движущей силой. В условиях такой благоприятной конъюнктуры российские акции нефтяников выглядят фундаментально недооцененными. Это касается почти всех наиболее ликвидных фишек: "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз" (прив.). Рост цен на нефть, естественно, позитивен и для ключевых представителей банковского сектора: ВТБ, Сбербанк".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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25 февраля 2021 года 19:03
Sber CIB оставляет бумаги ExxonMobil Corp. и Chevron Corp. в топе акций США и не исключает роста их котировок еще на 10-15%, говорится в комментарии инвестбанка.
Котировки нефтегазовых компаний Chevron и ExxonMobil в четверг поднялись соответственно до 4210 руб. и 7750 руб. за акцию. Цена Brent... читать дальше
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25 февраля 2021 года 19:03
Москва. 25 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продолжили умеренно снижаться на фоне дальнейшего повышения базовых процентных ставок, лидерами падения в очередной раз стали "длинные" выпуски. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более активного падения и соответствующего более значительного роста процентных ставок US Treasuries по сравнению с российскими бумагами. читать дальше
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25 февраля 2021 года 18:23
Консолидация акций ВТБ на текущих уровнях в ближайшие торговые сессии, скорее всего, продолжится, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова.
"Акции ВТБ на текущей неделе показывает хороший рост. По итогам последней неделе котировки обыкновенных акций... читать дальше
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25 февраля 2021 года 17:55
Котировки акций Netflix Inc., вероятно, смогут уверенно закрепиться в диапазоне $600-620 за штуку на горизонте ближайших месяцев, что предполагает потенциал роста до 12% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".
Netflix анонсировала инвестиционную... читать дальше
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25 февраля 2021 года 17:29
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня в 72,5 руб./$1 в марте текущего года, считает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Антон Затолокин.
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25 февраля 2021 года 17:04
Бумаги "Полюса" могут представлять долгосрочный интерес для инвесторов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам".
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25 февраля 2021 года 16:32
Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Global Blood Therapeutics с прогнозной ценой $82 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Отчет Global Blood за четвертый квартал 2020 года мы оцениваем как нейтральный. Сохраняем прогнозную цену на уровне $82 за акцию... читать дальше
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25 февраля 2021 года 16:01
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Cummins Inc. с прогнозной ценой $314,5 за штуку и ожидаемой доходностью 31% к концу 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании.
Эксперты отмечают, что Cummins Inc. - это один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей для тягачей,... читать дальше
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25 февраля 2021 года 15:55
Москва. 25 февраля. Доллар и евро после утреннего снижения развернулись вверх и дорожают на "Московской бирже" в четверг днем; рубль уменьшается к бивалютной корзине в связи с уменьшением спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, завершивших основные налоговые выплаты февраля. читать дальше
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25 февраля 2021 года 15:32
Котировки акций банка ВТБ в краткосрочном и среднесрочном периодах еще сохраняют шансы на переход к более уверенному повышению, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"С технической точки зрения, котировки акций ВТБ в краткосрочном и среднесрочном периодах еще... читать дальше
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25 февраля 2021 года 15:06
Негативные новости на рынке нефти могут ухудшить перспективы рынка акций РФ, если на министерской встрече ОПЕК+ в начале марта не будет достигнут компромисс, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова.
"После достижения на прошлой неделе основными... читать дальше
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25 февраля 2021 года 14:48
Спрос в Китае усиливает ралли на рынке меди, отмечается в комментарии руководителя исследовательской группы Next Generation в банке Julius Baer Карстена Менке.
"Ралли на рынке меди продолжается. Вчера цены ненадолго превысили отметку в $9500 за тонну, достигнув нового десятилетнего максимума, -... читать дальше
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25 февраля 2021 года 14:31
"Финам" рекомендует покупать акции "Аэрофлота" с целевой ценой 116 руб. за штуку и ожидает, что к концу 2022 года они принесут доходность в размере 67%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.
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25 февраля 2021 года 14:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Cloudflare Inc. с целью $89 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,49%, стоп-приказ: $71,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.
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25 февраля 2021 года 13:27
Индекс Мосбиржи закончит торги в четверг в диапазоне 3360-3425 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина.
"Индекс Мосбиржи умеренно растет, следуя за динамикой нефти и американских фондовых площадок на фоне очередного подтверждения главой ФРС Джеромом Пауэллом... читать дальше
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