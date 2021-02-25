Укрепление рубля ниже 73 руб./$1 маловероятно в настоящее время - "Алор Брокер"

Укрепление курса рубля к доллару ниже уровня 73 руб./$1 маловероятно в настоящее время, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Рубль в среду смог укрепиться, и пара доллар/рубль приближается к мощнейшей поддержке 73 руб./$1. Не исключено, что в четверг она будет тестироваться на прочность и даже может быть проколота. Однако закрепление ниже и продолжение укрепления рубля - маловероятный сценарий", - полагает старший аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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