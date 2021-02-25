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25 февраля 2021 года 09:59
Укрепление рубля ниже 73 руб./$1 маловероятно в настоящее время - "Алор Брокер"
Укрепление курса рубля к доллару ниже уровня 73 руб./$1 маловероятно в настоящее время, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "Рубль в среду смог укрепиться, и пара доллар/рубль приближается к мощнейшей поддержке 73 руб./$1. Не исключено, что в четверг она будет тестироваться на прочность и даже может быть проколота. Однако закрепление ниже и продолжение укрепления рубля - маловероятный сценарий", - полагает старший аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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.24 февраля 2021 года 18:48
Цены "длинных" евробондов РФ в среду снизились вслед за UST, изменения котировок остальных бумаг незначительные
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