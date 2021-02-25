Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность, саммит ЕС и макростатистика:

- Финансовую отчётность опубликуют "Полюс", Evraz и ВТБ;

- В РФ выйдут данные по золотовалютным резервам;

- В Германии и еврозоне ожидаются данные по настроениям потребителей;

- В США выйдут данные по ВВП, а также ряд других макроэкономических публикаций;

- В Японии в ночь на пятницу будет опубликована статистика по промышленному производству, розничной торговле и строительству жилья.

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