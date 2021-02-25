Вероятно укрепление рубля в четверг - "Открытие Брокер"

Вероятно продолжение укрепления курса рубля на торгах в четверг, полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Рубль в среду следовал за нефтью и снимал часть премии за внешнеполитический риск. Однако у него есть и другие поводы для скромного оптимизма. Решение Евросоюза по новым рестрикциям против РФ оказалось достаточно "лёгким". Оно не затрагивает экономику или фигуры крупного бизнеса, а лишь персонально отдельных чиновников. Кроме того, сам контекст этих рестрикций оказался уже не столь безобидным для инициаторов, поскольку организация Amnesty International перестала считать известного блогера А. Навального "узником совести" из-за его радикальных высказываний и призывов к насилию, от которых он не отказался. В контексте четверга рубль может продолжить укрепление, поскольку на 25 февраля приходится пик налоговых платежей", - пишет Кочетков в своем комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.