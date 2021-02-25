Индекс Мосбиржи, вероятно, откроет торги в четверг повышением на 0,1-0,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, вероятно, откроет торговую сессию в четверг повышением на 0,1-0,5%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3390-3400 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3380, 3370 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3420, 3440 пунктов. В первые минуты торгов индекс отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен стабилизироваться на позитивной территории вблизи отметки 3400 пунктов", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Также Мандос отмечает, что во второй половине дня в Европе и в США состоится выход большого количества важных статистических показателей. "Они с большой долей вероятности будут иметь смешанный характер и не укажут рынкам явного направления движения. И все же стоит обратить внимание на одновременную публикацию повторной предварительной оценки динамики ВВП США за 4 квартал 2020 года и январских данных по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США (16:30 МСК)", - указывает он.

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