Текущих условий пока не хватает для укрепления рубля ниже 73 руб./$1 - ПСБ

Текущих условий пока не хватает для укрепления курса рубля к доллару ниже уровня 73 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Несмотря на динамику цен на нефть, мы ожидаем что рубль в начале сессии будет двигаться в фарватере валют EM, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 73,5 руб./$1. В дальнейшем, в случае активизации спроса на рисковые активы (в частности, на фоне статистики из-за океана), американская валюта может сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 73-75 руб./$1. Однако, на наш взгляд, текущих условий инвесторам может не хватить для выхода рубля на новые локальные максимумы и закрепления в паре с долларом под нижней границей данного коридора", - пишет главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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