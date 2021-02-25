Возможно повышение цены на нефть до $70/барр. в ближайшие недели - BCS Express

Возможно повышение цены на нефть марки Brent до уровня в $70 за баррель в ближайшие недели, говорится в комментарии BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent в среду превысили $67 за баррель, обозначив новый 13-месячный максимум. Эффект пандемии полностью ушел из котировок, а сама тема COVID-19 все меньше интересует участников. В свете возможного увеличения добычи странами ОПЕК+, растущей буровой активности в США и текущего высокого уровня цен взгляд на нефть остается умеренно негативный. Между тем технический анализ предполагает возможность достижения психологического уровня $70 за баррель в ближайшие недели", - указывает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

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