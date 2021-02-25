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25 февраля 2021 года 09:01
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг в плюсе - BCS Express
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг в плюсе на сложившемся к утру позитивном внешнем фоне, акции нефтегазового сектора могут стать ключевой движущей силой, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Дневная сессия по индексу Мосбиржи в среду завершилась около 3385 пунктов, однако на вечерних торгах на фоне позитивной динамики сырья и западных площадок индекс вернулся выше 3400 пунктов. Общая среднесрочная тенденция по-прежнему преимущественно растущая. Пока котировки индексу Мосбиржи находятся выше 3320-3350 пунктов, в качестве целевого ориентира на ближайшие месяцы выделяю область 3600-3620 пунктов", - отмечает Карпунин. Эксперт при этом подчеркивает, что нефтегазовый сектор может стать ключевой движущей силой. "В условиях такой благоприятной конъюнктуры российские акции нефтяников выглядят фундаментально недооцененными. Это касается почти всех наиболее ликвидных фишек: "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз" (прив.). Рост цен на нефть, естественно, позитивен и для ключевых представителей банковского сектора: ВТБ, Сбербанк", - пишет аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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