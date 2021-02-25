Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 25 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в среду, при этом индекс Dow Jones Industrial Average достиг рекордной отметки, после того как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сигнализировал о том, что регулятор не собирается менять курс монетарной политики. Выступая перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, Пауэлл заявил, что основное внимание по-прежнему уделяется восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и что пока рано беспокоиться об увеличении бюджетного дефицита или росте доходности гособлигаций. "Сейчас не время отдавать приоритет этим проблемам", - сказал Пауэлл.

Накануне Пауэлл заявил, что Федрезерв будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19. "Мы по-прежнему далеки от наших целей в плане занятости и инфляции", - сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената во вторник. В связи с этим ФРС, по его словам, продолжит поддерживать экономику, сохраняя близкую к нулю базовую ставку и продолжая масштабную программу выкупа облигаций. Такая политика сохранится до "достижения существенного прогресса", что может занять "некоторое время", заявил Пауэлл. Глава ФРС отметил, что устойчивый прогресс в деле вакцинации от коронавируса, а также несколько раундов бюджетного стимулирования улучшили перспективы экономики США.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг уверенно растут вслед за рынком акций США. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,7% и обновил максимум более чем за 30 лет, в том числе за счет ралли в энергетическом секторе. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:52 МСК поднялся на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:51 МСК взлетел на 3,2%. Банк Кореи по итогам заседания в четверг сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Руководство ЦБ дало понять, что денежно-кредитная политика будет оставаться прежней, несмотря на ряд признаков улучшения ситуации в экономике страны после пандемии COVID-19. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,8% и приблизился к максимуму за год.

В свою очередь цены на нефть в четверг слегка повышаются на ожиданиях роста спроса на топливо, которые отодвинули на второй план данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $67,21 за баррель, что на 0,25% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 24 февраля эти контракты подорожали на 2,6% - до максимальных с начала января 2020 года $67,04 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $63,37 за баррель, что на 0,24% выше уровня на закрытие во вторник. Накануне эти контракты поднялись в цене на 2,5% - до $63,22 за баррель. По данным Dow Jones Market Data, это максимальный уровень на закрытие с 6 января 2020 года.

Данные министерства энергетики США в среду показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,28 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 6,5 млн баррелей. Респонденты S&P Global Platts прогнозировали их сокращение на 4,8 млн баррелей. Рынок в целом проигнорировал "медвежьи" данные, продолжив фокусироваться на позитивных прогнозах, связанных с сокращением прироста случаев заражения COVID-19, пишет S&P Global Platts.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,374 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,051 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 февраля снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился за два дня (23-24 февраля), составив 720,88 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-БО-07" (+0,4%), "Роснефть-002Р-05" (+0,4%) и "Россельхозбанк БО-02Р" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-09" (-0,45%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,43%) и "ГТЛК-001Р-17" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Металлинвестбанк установил ставку 6-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 5,75% годовых. Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка текущего купона составляет также 5,75% годовых. Всего у банка в обращении два выпуска облигаций на 4,6 млрд рублей.

АО "Лидер-инвест" выкупило в рамках оферты 20 февраля 157 тыс. 122 облигации серии БО-П02 по цене 100% от номинала. Одновременно с офертой компания проводила вторичное размещение выпуска. Все выкупленные облигации были реализованы эмитентом по цене 100% от непогашенной номинальной стоимости. Таким образом, компания выкупила и реализовала на рынке 3,14% выпуска. Выпуск облигаций БО-П02 на 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет компания разместила в феврале 2018 года по ставке 11,7% годовых. Ставка 7-10-го купонов установлена на уровне 7,95% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,11% годовых. Данный выпуск у компании единственный в обращении.