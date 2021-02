Индекс Dow Jones достиг рекорда

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг уверенно растут. Цены на нефть эталонных марок в четверг умеренно повышаются.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в среду, при этом индекс Dow Jones Industrial Average достиг рекордной отметки, после того как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сигнализировал о том, что регулятор не собирается менять курс монетарной политики.

Выступая перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, Пауэлл заявил, что основное внимание по-прежнему уделяется восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и что пока рано беспокоиться об увеличении бюджетного дефицита или росте доходности гособлигаций.

"Сейчас не время отдавать приоритет этим проблемам", - сказал Пауэлл.

Накануне Пауэлл заявил, что Федрезерв будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

"Мы по-прежнему далеки от наших целей в плане занятости и инфляции", - сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената во вторник. В связи с этим ФРС, по его словам, продолжит поддерживать экономику, сохраняя близкую к нулю базовую ставку и продолжая масштабную программу выкупа облигаций. Такая политика сохранится до "достижения существенного прогресса", что может занять "некоторое время", заявил Пауэлл.

Глава ФРС отметил, что устойчивый прогресс в деле вакцинации от коронавируса, а также несколько раундов бюджетного стимулирования улучшили перспективы экономики США.

Продажи новых домов в США в январе 2021 года выросли на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 923 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж новостроек в прошлом месяце на 2,1% с объявленного ранее декабрьского уровня - до 855 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch предполагали рост до 850 тыс. домов.

Между тем итоговые данные за декабрь 2020 года оказались лучше предварительных (842 тыс.). Таким образом, продажи в этот период выросли на 5,5%, а не на 1,6%, как было объявлено первоначально.

В центре внимания участников рынка также финансовая отчетность компаний.

Акции Lowe's Cos. (SPB: LOW) в среду подешевели на 3,7%. Компания, владеющая второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, по итогам четвертого финансового квартала увеличила чистую прибыль почти вдвое и выручку на 26,7% благодаря тому, что американцы активнее занялись благоустройством домов в период пандемии COVID-19.

Цена бумаг ретейлеров Home Depot Inc. (SPB: HD) и Macy's Inc. (SPB: M) снизилась на 2,7% и на 3,7% соответственно. Финансовые результаты американских торговых сетей в четвертом финансовом квартале превзошли ожидания рынка. При этом компании отмечают, что потребительские привычки, сформировавшиеся на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сохраняются в 2021 году, стимулируя спрос на товары для дома.

Бумаги Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. выросли в цене на 8,1%. Компания по итогам четвертого квартала 2020 года отчиталась о шестом квартальном чистом убытке подряд, при этом размер годового чистого убытка подскочил почти в 16 раз.

Рыночная стоимость Icon PLC уменьшилась на 7,8%. Этот поставщик лекарств и услуг для фармацевтической отрасли и сферы медицинской промышленности договорился о приобретении компании PRA Health Sciences (SPB: PRAH) Inc. в рамках сделки стоимостью около $12 млрд. Акции последней, которая поставляет услуги по клинической разработке и решения в сфере работы с данными для биотехнологической и фармацевтической отраслей, взлетели на 18,7%.

Котировки акций Autodesk повысились на 3%. Американский разработчик программного обеспечения Autodesk Inc. (SPB: ADSK) договорился о покупке за $1 млрд Innovyze Inc. Innovyze, расположенная в Портленде (штат Орегон), предоставляет программное обеспечение для компаний, занимающихся водоснабжением.

Капитализация Marriott International (SPB: MAR) Inc. увеличилась на 5,3%. Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети назначил главным исполнительным директором Энтони Капуано, который до этого был президентом группы по глобальному развитию и дизайну.

Акции американского разработчика программного обеспечения MicroStrategy Inc. (SPB: MSTR) подскочили на 18,3% после того, как компания объявила о покупке биткойнов на $1,03 млрд. Компания приобрела 19,452 тыс. биткойнов по средней цене $52,765 тыс., сообщает MarketWatch.

Рыночная стоимость TJX Cos. (SPB: TJX) снизилась на 0,5%. Американская сеть магазинов товаров по сниженным ценам в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 67% и выручку на 10%, что оказалось хуже ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average на момент закрытия рынка поднялся на 424,51 пункта (1,35%) и составил рекордные 31961,86 пункта. При этом ранее в ходе торгов он впервые преодолевал отметку в 32000 пунктов.

Standard & Poor's 500 вырос на 44,06 пункта (1,14%) - до 3925,43 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 132,77 пункта (0,99%) и составил 13597,97 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг уверенно растут вслед за рынком акций США.

Росту американских индексов способствовали заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что регулятор не собирается менять курс денежно-кредитной политики. Выступая перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, он сказал, что основное внимание по-прежнему уделяется восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19, и что пока рано беспокоиться об увеличении бюджетного дефицита или росте доходности гособлигаций.

ЦБ азиатских стран без учета Китая "в ближайшем будущем должны более или менее повторить действия ФРС, занимая выжидательную позицию", полагает Алекс Вольф из JP Morgan Private Bank. "Это может стать еще одним стимулом для роста в этом году", - отметил он.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 МСК поднялся на 1,6% и обновил максимум более чем за 30 лет, в том числе за счет ралли в энергетическом секторе.

В число лидеров повышения котировок входят акции Mitsui E&S Holdings (+8,1%), Nikon Corp. (+7,3%) и Fanuc Corp. (+5,5%).

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group подорожали на 3,8%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 2,2%, производителя потребительской электроники Sony - на 2,2%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 1,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:52 МСК поднялся на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже растет стоимость девелоперов China Resources Land Ltd. (+14%), China Overseas Land & Investment Ltd. (+11,7%), Country Garden Holdings Co. (+8,8%).

Также повышаются котировки акций банка HSBC (+4,7%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+4,8%) и автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. (+4,3%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings выросли на 2,5%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. - на 1%, производителя электроники Xiaomi Corp. - на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:51 МСК взлетел на 3,2%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 3,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 3%.

Цена бумаг нефтехимической Korea Petroleum Industrial Co. подскочила почти на 30%.

Банк Кореи по итогам заседания в четверг сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Руководство ЦБ дало понять, что денежно-кредитная политика будет оставаться прежней, несмотря на ряд признаков улучшения ситуации в экономике страны после пандемии COVID-19.

При этом банк повысил прогноз темпов повышения потребительских цен в 2021 году до 1,3% по сравнению с ожидавшимися в ноябре 1%. Оценка роста ВВП осталась без изменения - на 3%. В 2022 году ожидается подъем экономики на 2,5% при инфляции в районе 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,8% и приблизился к максимуму за год.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 3,3% и на 1,9% соответственно.

Акции представителей нефтяной отрасли Santos и Woodside Petroleum подорожали на 2,9% вслед за ростом цен на нефть.

Цены на нефть эталонных марок в четверг умеренно повышаются на ожиданиях роста спроса на топливо, которые отодвинули на второй план данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 МСК составляет $67,19 за баррель, что на $0,15 (0,22%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 24 февраля эти контракты подорожали на $1,67 (2,6%) - до максимальных с начала января 2020 года $67,04 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $63,26 за баррель, что на $0,04 (0,06%) ниже уровня на закрытие рынка во вторник. Накануне эти контракты поднялись в цене на $1,55 (2,5%) - до $63,22 за баррель. По данным Dow Jones Market Data, это максимальный уровень на закрытие торгов с 6 января прошлого года.

Данные министерства энергетики США в среду показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,28 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 6,5 млн баррелей. Респонденты S&P Global Platts прогнозировали их сокращение на 4,8 млн баррелей.

"Объемы нефтепереработки упали на 2,6 млн баррелей в сутки (б/с), при этом 90% этого снижения приходится на побережье США в Мексиканском заливе из-за снежной бури", - отметил аналитик ClipperData Мэтт Смит, которого цитирует MarketWatch.

Он подчеркнул, что "это снижение нефтепереработки превзошло падение добычи нефти, которое в среднем за неделю составило 1,1 млн б/с".

Рынок в целом проигнорировал "медвежьи" данные, продолжив фокусироваться на позитивных прогнозах, связанных с сокращением прироста случаев заражения COVID-19, пишет S&P Global Platts.

Данные Минэнерго США "не смогли убавить оптимизм на рынке по поводу того, что растущая доступность вакцин приводит к смягчению ограничений и росту спроса в США", отмечают аналитики ANZ.

"В Индии увеличение числа поездок позволило спросу вернуться к уровню, наблюдавшемуся до пандемии, потребление в Китае также значительно восстановилось", - добавили они.

Ситуация улучшается и в Европе, где, по прогнозу S&P Global Platts Analytics, в феврале ожидается рост спроса на бензин на 60 тыс. б/с по сравнению с январем. Индексы мобильности в пяти крупнейших экономиках региона (Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции), согласно данным Google, улучшаются. Сейчас они в среднем на 37,7% ниже докризисного уровня, а неделей ранее это отставание составляло 40,4%.