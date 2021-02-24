Акции Snap переоценены и могут потерять более 18% в ближайшие месяцы - "Фридом Финанс"

Акции Snap Inc. в данное время переоценены и могут в ближайшие месяцы отойти к значениям ниже $60, потеряв более 18%, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

"Акции Snap выстрелили на 11% после проведения первого дня инвестора. Триггером для роста стала новость о том, что компания рассчитывает на значительный - более 50% в год - рост выручки не только в этом году, но и в ближайшие несколько лет, что сильно разошлось в консенсус-прогнозами. Рынок закладывает оптимистичный, но все же более консервативный рост выручки от 33% до 37% в 2022 и 2023 году", - отмечает эксперт инвесткомпании.

По мнению Емельянова, поводом для пересмотра прогнозов со стороны компании стала динамика развития технологии дополненной реальности. На базе приложения Snap, которое позволяет обмениваться текстовыми, графическими и видео сообщениями, компания готовит некую универсальную площадку для рекламодателей, нуждающихся в 3d-моделировании и его наложении на реальную съемку. Пока это работает так же, как у конкурирующего Facebook Messenger и WhatsApp: пользователи могут накладывать рисованные эффекты на свои ролики, фотографии и видеостримы.

Аналитик "Фридом Финанс" полагает, что в ближайшем будущем Snap ожидает превращения технологии в инструмент для продвижения товаров и услуг, в частности, связанных с индустрией красоты и интерьером.

"Сильной стороной Snap является ее широкая база пользователей - 265 млн человек. В США и Канаде это фактически основной мессенджер для людей в возрасте до 24 лет. Динамика аудитории позитивна, и компания рассчитывает закрепиться за пределами Америки, инвестируя в развитие сервиса на других языках и разработку контента вне англоязычной среды. Snap прибавил 16% аудитории за период пандемии и выборов в США. Вместе с тем сервисы, связанные с дополненной реальностью, пока не выглядят настолько впечатляюще, чтобы уверенно говорить о темпах продаж рекламы более 50% ежегодно. Акции Snap сейчас переоценены, они могут в ближайшие месяцы отойти к значениям ниже $60, потеряв более 18%. На таких уровнях бумаги стоит брать - с прицелом от года и больше", - указывает Емельянов.

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