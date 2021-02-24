Цены "длинных" евробондов РФ в среду снизились вслед за UST, изменения котировок остальных бумаг незначительные

Москва. 24 февраля. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в среду снизились вслед за негативной ценовой динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), изменения же цен остальных бумаг были незначительными. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более активного падения и соответствующего более значительного роста процентных ставок US Treasuries по сравнению с российскими бумагами.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 2,5 базисного пункта по отношению к закрытию вторника и составила 115,39% от номинала, что соответствует доходности 1,585% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,4 базисного пункта и составила 101,395% от номинала (доходность не изменилась и составила 0,06% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США не изменился за день, составив 152,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 60 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 133,71% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 3,67% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 58 базисных пунктов - до 128,06% от номинала (доходность выросла также на 3,5 базисного пункта и составила 3,70% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 3 базисных пункта, до 114,99% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 1,75% годовых), а с погашением в 2023 году - на 1 базисный пункт, до 110,07% от номинала, что соответствует доходности 0,88% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 100 базисных пунктов - до 126,39% от номинала (доходность поднялась на 5 базисных пунктов - до 3,68% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году практически не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 113,77% от номинала, что соответствует доходности 1,93% годовых.

"Сегодня выпуск евробондов РФ с погашением в 2029 году торговался в боковом диапазоне, его доходность находилась на уровне 2,43% годовых. При этом самый "длинный" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2047 году снизился в цене, а его доходность выросла за день на 5 базисных пунктов. Такая динамика отечественных евробондов обусловлена конъюнктурой мировых рынков, где процентные ставки долларовых облигаций тестируют новые максимумы за последний год, в частности, доходность десятилетних US Treasuries сегодня выросла сразу на 8 базисных пунктов, до 1,42% годовых. В свою очередь рост базовых процентных ставок обусловлен оптимизмом инвесторов в отношении восстановления мировой экономики. При этом такой позитивный для отечественных бумаг фактор, как рост нефтяных котировок, не может полностью компенсировать давление, которое оказывают на рынок падающие в цене базовые активы", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.