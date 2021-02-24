"Финам" открыл торговую идею "покупать акции UnitedHealth Group с целью $365 за штуку" с горизонтом инвестирования 6-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $317, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Благодаря стабильности бизнеса из года в год UnitedHealth показывает устойчивый рост финансовых показателей, констатируют аналитики. Размер чистой прибыли за 2020 год составил 16 млрд долларов, прогноз на 2021 год составляет более 17 млрд долларов, а на 2022 год - около 20 млрд долларов. Также в цену не полностью заложена перспектива принятия стимулирующего пакета в США. Дополнительные средства, выделенные для населения, поддержат бизнес компании и ее котировки, уверены в "Финаме".

"На наш взгляд, вход в бумагу на текущем уровне оправдан не только техническим и фундаментальным анализом, но и выходом нескольких рекомендаций "покупать" от западных инвестиционных домов 22 февраля. Mizuho Securities рекомендует покупать акции с целью $380, Bernstein - с целью $405, а Credit Suisse - с целью $415. Мы ставим более консервативную цель в $365 за штуку в связи с повышенной волатильностью на рынках, но не исключаем, что бумага может показать сильное движение на протяжении длительного инвестиционного горизонта, более чем на 6-8 недель", - пишут эксперты "Финама".

"С технической точки зрения, бумага движется в рамках восходящего тренда. Она оттолкнулась от сильного уровня поддержки и имеет все шансы продолжить рост в текущем тренде. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $365 за акцию. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне $317 риск на портфель составит 0,4%", - указывают аналитики инвесткомпании.

UnitedHealth Group является крупнейшей страховой компанией в США. Компания также занимается оказанием медицинских услуг и продажей медицинских товаров.

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