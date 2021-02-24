Рубль днем ускорил повышение к доллару и евро на фоне перешедшей к росту нефти

Москва. 24 февраля. Доллар и евро несколько усилили темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем, рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти и спроса на рублевую ликвидность при подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат февраля.

Курс доллара США составил 73,55 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 75,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,46 руб./EUR1, подешевев на 89,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 81,55 копейки - до 80,71 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 февраля на 23,01 копейки, до 73,7532 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,87 копейки, до 89,6691 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах благодаря развернувшейся вверх нефти и спросу на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат февраля (до конца недели компаниям-экспортерам предстоит выплатить НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль). Кроме того, игроки позитивно оценивают новости, что ЕС при разработке новых санкций намерен ограничиться лишь рядом российских граждан.

В понедельник, 22 февраля, в Брюсселе прошел Совет ЕС по иностранным делам, по итогам которого было принято решение начать подготовку санкций против России в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным.

Как стало известно европейским СМИ, в ходе встречи в понедельник министры не обсуждали имена лиц, против которых могут быть введены ограничительные меры, но, по сведениям из источников, санкции в итоге могут ввести против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Включение представителей крупного российского бизнеса в санкционный список не ожидается.

Позднее глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил, что санкции буду введены против граждан. "Это будут граждане, связанные с приговором Навальному", - сказал Маас журналистам в понедельник по итогам заседания совета. "Я исхожу из того, что решение будет принято очень быстро, в течение ближайших дней", - добавил он.

США поддержали Евросоюз в вопросе введения санкций против определенного круга российских представителей в связи с приговором суда по делу Алексея Навального, сообщил Госдепартамент.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в виртуальном режиме принял участие в Совете ЕС по иностранным делам и приветствовал решение ЕС ввести санкции против России в области прав человека в ответ на действия, предпринятые против Навального и его сторонников, говорится в сообщении госдепартамента.

"В среду валюты EM двигаются разнонаправленно, рубль укрепляется более чем на 1%. В фокусе вновь санкционные риски, которые несколько снизились. Главы МИД ЕС во время саммита в понедельник одобрили точечные санкции в отношении отдельных чиновников, но не рассматривали более жесткие меры, в частности, в отношении "Северного потока-2". При этом пресс-секретарь Белого Дома заявила о подготовке новых санкций против России. В то же время пока никакой конкретики относительно предлагаемых санкций не поступало, и рубль проигнорировал эти новости. Также в пользу российской валюты играет локальный спрос на рубли из-за налогового периода. Тем не менее, мы не ждем существенного снижения курса в ближайшие дни и считаем более вероятным возврат к 74 руб./$1", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Поддержку рынкам оказывает позитивная динамика мировых рынков, участники которых оценивают выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом. Он вновь подтвердил, что регулятор будет придерживаться мягкой политики, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса.

"Мы по-прежнему далеки от наших целей в плане занятости и инфляции", - сказал Пауэлл. Он также заявил, что не ожидает подъема инфляции до "тревожных уровней", а также "не стал бы ждать существенного и устойчивого роста потребительских цен".

Тем не менее, по словам главы ФРС, устойчивый прогресс в плане вакцинации от коронавируса, а также несколько раундов бюджетного стимулирования улучшили перспективы экономики США. "В последние недели число новых случаев COVID-19 снижалось, и продолжающаяся вакцинация дает надежду на то, что мы сможем вернуться к более нормальным условиям позднее в этом году", - заявил Пауэлл.

"Самое главное для рынков было в том, что Пауэлл подтвердил, что ФРС не собирается ужесточать политику, даже если рынок труда будет "сильным", и то, что регулятор сохранит текущие ставки до тех пор, пока инфляция не будет "умеренно" превышать 2% в течение "некоторого времени". Также продолжится программа покупки активов, как минимум в нынешних объемах, до тех пор, пока не будет достигнут "существенный" прогресс в достижении целей ФРС. Монетарные власти также обещают сообщить об оценке прогресса в достижении целей "задолго" до сворачивания программы покупок активов. Таким образом, несмотря на размытость формулировок, ФРС все же подтверждает готовность продолжать текущую политику", - говорит главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (MOEX: GZPR) Егор Сусин.

Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в среду на ожиданиях данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,03 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали сокращения запасов на 5,37 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду выросли на 1,04% - до $66,05 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,89% - до $62,22 за баррель.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 19 февраля, на 4,8 млн баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,8 млн баррелей и 3,5 млн баррелей.

"Тем временем нефть дорожает после вчерашней коррекции от новых максимумов начала 2020 года. Несмотря на усиление коррекционной тенденции, Brent пока удается воздерживаться от выхода из высокого диапазона в ожидании встречи ОПЕК+, которая состоится на следующей неделе. Заседание альянса задаст дальнейший вектор движения после ухода со сцены фактора низких температур в Америке", - полагает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Банк России в среду, 24 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,94 трлн рублей (при лимите 1,94 трлн рублей и спросе 1 трлн 942,2 млрд рублей) в среднем по ставке 4,21% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 16 февраля, банки разместили 2 трлн 390 млрд рублей (при лимите 2 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 779,5 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых.

ЦБ РФ 24 февраля также провел доразмещение 42-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 2 млрд 404,2 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно слегка повысились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,24% и 4,36% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,65% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 4,83% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 4,91% годовых.