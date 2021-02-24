Вероятность снижения индекса S&P 500 сохраняется - BCS Express

Вероятность снижения индекса S&P 500 пока сохраняется, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу широкого рынка S&P 500 среднесрочная тенденция остается растущей, однако шансы на более глубокий технический откат сохраняются. Отскок в течение сессии во вторник может не получить продолжения. Ближайшие уровни поддержки сместились к 3785 пунктам. Этот рубеж отделяет рынок от более значительной коррекции в сторону 3680-3700 пунктов", - отмечает аналитик в своем комментарии.

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