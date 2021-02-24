"Финам" рекомендует покупать акции Freeport-McMoRan с прогнозной ценой $43,6

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Freeport-McMoRan Inc. с прогнозной ценой $43,6 за штуку на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии инвестиционной компании.

"Наша оценка справедливой стоимости Freeport-McMoRan составляет $ 63587 млн или $43,6 за акцию, что предполагает потенциал роста на 14,5% от текущего уровня в перспективе 12 месяцев. Рекомендация - "покупать", - указывает аналитик отдела анализа акций Алексей Калачев.

Среди факторов за покупку акций компании Калачев отмечает следующие:

- Сырьевые рынки находятся в фазе циклического подъема, цены на медь приближаются к 10-летним максимумам;

- Freeport-McMoRan обладает высококачественным портфелем долгосрочных медных активов, способных создавать долгосрочную стоимость;

- Компания преодолела технологический спад добычи, связанный с переходом от карьерного к шахтному способу добычи на рудниках Индонезии и вернулась к росту добычи;

- Freeport-McMoRan показал значительный рост финансовых результатов в четвертом квартале 2020 года. Показатель EBITDA вырос в 2,8 раза, а FCFс завершением ряда инвестиционных проектов вернулся в положительное поле;

- Freeport-McMoRan активно снижает долговую нагрузку и с 2021 года возвращается к выплате дивидендов по акциям. С 2022 года компания планирует возвращать акционерам 50% свободного денежного потока.

Freeport-McMoRan Inc. - ведущая международная горнодобывающая компания, один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий четвертое место по объемам добычи с долей рынка около 5%.

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