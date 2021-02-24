Возможен подъем индекса S&P 500 выше 3900 пунктов в среду - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 в ходе предстоящих торгов в среду, возможно, протестирует вверх уровень 3900 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Локальный паттерн "голова и плечи", вероятно, уже полностью реализовался. Индекс широкого рынка вчера нашел сильную поддержку в области психологически значимого уровня 3800 пунктов, где пролегает 50-дневная скользящая средняя. В результате образовался свечной паттерн "пин-бар", который может указывать на завершение краткосрочной коррекции", - указывает эксперт инвесткомпании.

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