Курс рубля, скорее всего, вернется к уровню 74 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля, скорее всего, вернется к уровню 74 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Валюты EM в среду двигаются разнонаправленно, рубль укрепляется почти на 1%. В фокусе вновь санкционные риски. Главы МИД ЕС во время саммита в понедельник одобрили точечные санкции в отношении отдельных чиновников, но не рассматривали более жесткие меры, в частности в отношении "Северного потока-2". При этом пресс-секретарь Белого Дома заявила о подготовке новых санкций против России. В то же время пока никакой конкретики относительно предлагаемых санкций не поступало, и рубль проигнорировал эти новости. Также в пользу российской валюты играет локальный спрос на рубли из-за налогового периода. Тем не менее, мы не ждем существенного снижения курса в ближайшие дни и считаем более вероятным возврат к 74 руб./$1", - пишут аналитики банка.

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