"Универ Капитал" рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа" и продавать бумаги компаний черной металлургии

Рынку акций РФ нужно дать время, чтобы он определился с направлением движения, а пока в условиях зигзагообразной динамики рынка лучше покупать акции "ЛУКОЙЛа", "Московской биржи" и продавать акции компаний черной металлургии, говорится в комментарии руководителя Департамента инвестиционного анализа "Универ Капитала" Андрея Верникова.

"Индекс Мосбиржи в данное время на отрицательной территории (-0,45%). Наш рынок в последнее время находится в режиме "боковой коррекции". Можно сказать, что нам повезло, что на нашем фондовом рынке нет "пузырей" и мало акций IT-сектора. С американскими высокотехнологичными акциями все намного хуже. На этой неделе американские инвесторы избавлялись от широкого спектра акций "выстреливших" в пандемию: Peloton, Zoom, Docusign, Teladoc. В знаковых акциях Tesla наблюдается новый "медвежий рынок" - падение на 20% от максимума", - отмечает эксперт.

Почему падают котировки высокотехнологичных акций? Причина, на взгляд Верникова, в том, что растущая инфляция вызывает беспокойство на рынке. Обычно инфляция бьет по акциям с высокими темпами роста больше, чем по акциям с низким уровнем роста. Большая часть денежного потока Tesla и подобных акций будет приходиться на будущие годы, а будущий денежный поток будет меньше, когда процентные ставки вырастут.

"Аналитики могут начать пересчитывать свои модели, и справедливая стоимость высокотехнологичных акций уменьшится. А фондовый рынок работает на опережение и не ждет, когда аналитики пересчитают свои модели. Турбулентность акций Tesla в ближайшие недели гарантирована. На повестке дня тестирование "быками" сопротивления 790-800", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

На взгляд Верникова, рынку нужно дать время, чтобы он определился с направлением движения. Индекс Мосбиржи никак не может укрепиться ниже отметки поддержки 3400, которая открывает дорогу в район 3220. "А в условиях зигзагообразной динамики рынка лучше покупать "сильные" акции - "ЛУКОЙЛа", "Московской биржи" и продавать "слабые" акции - сектор черной металлургии. За одним исключением - акции золотодобывающих компаний чувствуют себя слабо, но лично я бы их не продавал. Поздно. С высокой вероятностью в марте цены на золото выйдут наверх из треугольника консолидации и далее будет рост до 1900 минимум. По акциям "ЛУКОЙЛа" также есть небольшая ремарка: акции сильные, но вблизи мощной зоны сопротивлений 5800-6000 лично я бы их не покупал", - заключает эксперт "Универ Капитала".

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