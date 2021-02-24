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Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций РФ вряд ли удержится от снижения при коррекции вниз западных площадок - BCS Express
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24 февраля 2021 года 12:36
Рынок акций РФ вряд ли удержится от снижения при коррекции вниз западных площадок - BCS Express
При реализации сценария развития коррекции вниз на западных площадках российским фондовым индексам будет сложно удержаться от снижения, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Общий долгосрочный взгляд по нашему рынку умеренно положительный, - указывает аналитик. - Российские индексы немного отстали от динамика других развивающихся стран, но это отчасти можно списать на более высокие геополитические риски. Угрозы санкций появляются регулярно. При реализации сценария с потенциальным развитием коррекции на западных площадках нашим индексам будет сложно удержаться от просадки. Тем не менее техническая картина по индексу Мосбиржи все еще указывает на сохранение растущего тренда. Пока котировки находятся выше зоны поддержки 3320-3350 п., наверху в качестве цели ближайших месяцев остается область 3600-3620 п.". Также эксперт отмечает, что среди отдельных ликвидных бумаг по-прежнему самая высокая волатильность сохраняется в Ozon и TCS Group. Причем колебания в 3-5% могут происходить без каких-либо корпоративных новостей. "Положительная конъюнктура сохраняется в отношении нефтяного сектора. Стоимость барреля Brent в рублях находится около 4815 руб. Это выше, чем в лучший для российской нефтянки 2018 год. Тогда в среднем по году баррель стоит около 4500 руб. Сейчас уровень добычи компаниями ниже из-за сделки ОПЕК+, однако это все равно не оправдывает дисконт акций сектора к справедливым значениям. Положительный взгляд сохраняется по Лукойлу, Газпром нефти, Татнефти. Наблюдаемый рост рыночных ставок умеренно позитивен для Московской биржи и банковского сектора". - указывает Карпунин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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