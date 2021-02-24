BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции РусГидро от уровня 0,782 руб

BCS Express досрочно закрыл торговую идею: "покупать акции "РусГидро" от уровня 0,782 руб. с целью 0,858 руб. на срок до 6 месяцев", открытую 30 ноября 2020 года, в связи с отсутствием растущей динамики в бумагах, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Изначально в качестве горизонта инвестирования обозначался период в 6 месяцев. В течение этого срока ожидался подъем котировок в пределах 10%. В последнее время мы не наблюдаем выраженной растущей динамики в бумагах, а каких-то мощных драйверов для быстрой переоценки не наблюдается. В данное время котировки находятся около отметки 0,79 руб. Мы досрочно закрываем идею c доходностью около 1%. При возникновении более благоприятной ситуации для покупок идея в акциях РусГидро может быть восстановлена", - отмечают аналитики BCS Express.

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