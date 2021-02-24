Динамика российских акций утром смешанная, подрос "Норникель" и упали ГДР TCS Group

Москва. 24 февраля. Рынок акций РФ утром в среду демонстрирует смешанную динамику blue chips и индексов на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых рынках и растущей нефти (Brent держится выше $65 за баррель); акции "Норникеля" скорректировались после 2-дневного отката на новостях об аварии на дочернем предприятии, упали ГДР TCS Group.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3426,68 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1466,08 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,8%.

Доллар стоит 73,63 рубля (-0,68 рубля), золото - $1806,88 за тройскую унцию (+0,1%).

Подешевели ГДР TCS Group (-5,2%), акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

Подорожали акции "Норникеля" (+1,1%, до 26,182 тыс. рублей), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +0,3% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Московской биржи" (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%).

Правоохранительные органы задержали руководителя Норильской обогатительной фабрики (дочернее предприятия "Норникеля"), где произошло частичное обрушение одного дробильного цеха и погибли трое рабочих, сообщила в среду пресс-служба СКР.

Выросли ГДР ритейлера "Лента" (MOEX: LNTA) (+1,5%) после выхода сильного отчета за 2020 год по МСФО: чистая прибыль составила 16,54 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 2,79 млрд рублей годом ранее.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила во вторник, что США будут работать с союзниками и партнерами по ситуации вокруг газопровода "Северный поток 2" и не рассматривают санкции как единственный способ на нее повлиять. Псаки напомнила, что президент США Джо Байден считает этот проект газопровода "плохой идеей".

Строительство газопровода "Северный поток 2" завершено более чем на 90%. Работы возобновились в начале февраля, спустя более года после приостановки из-за возражений прежней администрации США.

В настоящее время 18 европейских компаний вышли из проекта "Северный поток 2" из-за американских санкций, сообщила во вторник газета Tagesspiegel со ссылкой на отчет госсекретаря США Конгрессу. В числе этих компаний оказались немецкий поставщик промышленных и строительных услуг Bilfinger из Мангейма и страховщик Munich Re Syndicate Limited. В основном речь идет о страховых компаниях со штаб-квартирами преимущественно в Великобритании. Помимо этого, в список вошли Zurich Insurance Group и парижская Axa Group.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, главными беспокойствами на рынках остаются растущие доходности по американским казначейским обязательствам, а также сохранение жесткой позиции США в отношении Китая, что может спровоцировать новую волну торгово-экономических осложнений между двумя крупнейшими экономиками мира.

Европейский план новых рестрикций в отношении России оказался достаточно мягким, так как предусматривает ограничения по персоналиям и не затрагивает какие-либо сектора экономики. Уже во вторник, пока российский рынок отдыхал, проект "Северный поток 2" лишился страховой поддержки, но подобные события предвиделись.

Председатель ФРС Джером Пауэлл попытался успокоить законодателей относительно будущей политики регулятора, заявив, что инфляция пока находится на низком уровне, занятость далека от целей регулятора, поэтому потребуется какое-то время для их достижения. При этом он признал, что мягкая политика может приводить к росту цен на активы. Возможно, что весной будет наблюдаться всплеск инфляции из-за низкой базы аналогичного периода год назад. Фискальные стимулы, по мнению председателя ФРС, вряд ли приведут к долгосрочному инфляционному давлению. Если же это случится, то у Федрезерва есть все инструменты для борьбы с этим. Рост доходностей он считает реакцией рынка на усиление ожиданий восстановления экономики. Пауэлл не стал выражать свое мнение по поводу стимулирующего пакета на $1,9 трлн, однако высказался на тему бюджетного дефицита. По его словам, необходимо вернуться на путь, когда экономика растет быстрее долга, но на текущий момент эта необходимость не стоит на первом месте. Рынок не услышал о том, что ФРС собирается делать с растущими доходностями среднесрочных и долгосрочных обязательств, но председатель ФРС смог убедить его в слабости инфляции, что позволило рынку скорректировать падение.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что просадка по акциям в США была выкуплена после заявлений Пауэлла о том, что рост инфляции его не беспокоит и до цели в 2% еще далеко. Тем самым он дал понять, что вопрос повышения ставки и сокращения количественного стимулирования экономики пока не стоит.

Однако слов Пауэлла хватило ненадолго, на рынках в среду пока преобладают негативные настроения. Индекс S&P 500 уже 7 торговых сессий закрывается в "красной" зоне, пора бы ему отскочить вверх от поддержки 3850 пунктов. Если же S&P 500 пробьет поддержку, то это спровоцирует усиление распродаж по всему миру.

На рынке акций РФ внимание приковано к акциям "Норильского никеля" - эти бумаги являются одними из самых перспективных на российском рынке, поэтому падение на 7% за два торговых дня на фоне новой аварии на предприятии выглядит избыточным. Сильной поддержкой по бумагам ГМК выступает район чуть выше 25 тыс. рублей, где имеет смысл рисковать и увеличивать долю "Норникеля" в портфелях.

В любое время можно ожидать новой волны всплеска роста интереса к золоту из-за увеличения инфляционных рисков. Поэтому стоит задуматься о покупке акций золотодобытчиков, которые также послужат хорошей защитой от девальвации рубля.

Не способствует росту интереса к рублевым активам и очередное усиление санкционных рисков: Штаты вновь заявили о разработке санкций в отношении России за "посадку" оппозиционера Навального и "хакерские атаки". Скорее всего, опять ничего серьезного США не предпримут, но пока конкретных предполагаемых мер не озвучено - это может оказать давление на рублевые активы, считает Антонов.

По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду можно ожидать смешанного фона торгов в свете успокоительных речей главы ФРС накануне и пропуска мощных распродаж на мировых рынках из-за выходного в РФ.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефтяные фьючерсы восстанавливаются после коррекции на 4,5% от максимумов (во вторник контракты Brent в очередной раз обновили годовой максимум и обозначили новый рекорд на отметке $66,8 за баррель). По данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей при прогнозах снижения на 5,2 млн баррелей, также выросли запасы на терминале в Кушинге - на 2,8 млн баррелей. Запасы выросли, несмотря на ожидаемое снижение из-за перебоев, связанных с аномальными холодами в Техасе. Это говорит о том, что удар по нефтепереработке оказался сильнее, чем удар по добыче. Таким образом, вместо ожидаемого дефицита на рынке может наблюдаться избыток нефти.

В целом, в условиях сдержанной статистики из США на прошлой неделе, возможного увеличения добычи ОПЕК+ и перспектив восстановления иранского экспорта взгляд на нефть умеренно негативный, считает эксперт.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, среди поводов для роста мировых рынков по-прежнему остается снижение темпов заболеваемости COVID-19, ускорение процесса вакцинации населения, а также новая программа стимулов в США. В понедельник комитет по бюджету одобрил меры поддержки в размере $1,9 трлн, а 26 февраля должно состояться голосование в Палате представителей. Таким образом, в случае позитивного исхода проект может быть принят Конгрессом уже в следующие выходные.

Актуальным диапазоном для индекса МосБиржи остается область 3400-3450 пунктов. В отсутствие сильных внутренних драйверов ситуация на глобальных рынках будет определять направление движения российских активов. Не исключен некоторый откат индекса МосБиржи от текущих уровней, что, впрочем, может быть компенсировано в течение дня. Цены на нефть находятся на высоком уровне, что в целом благоприятно, считает Р.Антонов.

В США во вторник индексы акций завершили торги разнонаправленной динамикой в пределах 0,1-0,5%. Индекс S&P 500 (+0,1%), падение которого в ходе сессии достигало 1,8%, развернулся вверх и завершил торги в небольшом "плюсе" на фоне заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, несколько ослабивших опасения трейдеров, связанные с возможностью усиления инфляции в США.

До выступления Пауэлла индекс Nasdaq (-0,5%), в состав которого входят акции многих технологических компаний, терял более 4%, однако к закрытию рынка существенно сократил падение.

ФРС будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил Пауэлл, выступавший в банковском комитете Сената с полугодовым докладом. По его словам, ФРС продолжит поддерживать экономику, сохраняя близкую к нулю базовую ставку и продолжая масштабную программу выкупа облигаций до "достижения существенного прогресса", которое может занять "некоторое время".

Он отметил, что не ожидает подъема инфляции до "тревожных уровней", а также "не стал бы ждать существенного и устойчивого роста потребительских цен". Ускорение инфляции, которое может произойти при росте потребительских расходов, на фоне восстановления экономики станет "проблемой, с которой хорошо было бы столкнуться" в мире, где экономические и демографические факторы в течение четверти века подавляли рост потребительских цен, заявил он.

Тем временем, в среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,6%, китайский Shanghai Composite потерял 2%, гонконгский Hang Seng просел на 3%), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE просел на 0,4%, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,2%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) на опасениях по поводу инфляции и процентных ставок.

Масштабные экономические стимулы стали одним из факторов роста доходности облигаций, что возрождает опасения по поводу инфляции, которая более десяти лет была несущественной.

По данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), оценка роста ВВП Германии в IV квартале повышена до 0,3% относительно III квартала, предварительно было объявлено о росте ВВП на 0,1%, и эксперты не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics. В годовом выражении ВВП Германии сократился на 3,7% (предварительная оценка - падение на 4%), пересмотра оценки также не ожидалось.

Нефть в среду вновь пытается расти после локального отката на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США на фоне приостановки работы ряда нефтеперерабатывающих предприятий из-за морозов; цена Brent находится на $1 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в понедельник.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $65,47 за баррель (+0,2% и +0,2% во вторник), апрельская цена WTI - $61,59 за баррель (-0,1% и -0,1% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,03 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали сокращения запасов на 5,37 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей выйдут в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 19 февраля, на 4,8 млн баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,8 млн баррелей и 3,5 млн баррелей.

Американские производители нефти постепенно восстанавливают добычу в Техасе, парализованную ранее сильными морозами. Производство нефти в техасской части Пермского бассейна, которое неделю назад составляло порядка 600-700 тыс. баррелей в сутки (б/с), увеличилось примерно до 2,9 млн б/с, отмечает глава североамериканского подразделения OilX Берт Гилберт.

Другие объекты энергетической инфраструктуры, пострадавшие в США из-за морозов, также начинают возвращаться к нормальной работе. Оператор трубопроводов Plains All American Pipeline, объявивший на прошлой неделе о форс-мажоре, планирует вернуть в нормальный режим операции 16 нефтепроводов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Кроме того, по меньшей мере, 8 НПЗ начали восстанавливать производство во вторник.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+33,1%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+17,4% и +17% "префы"), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+13,1%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+10,6% и +9,6% "префы"), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+4,4%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+3,4%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,1%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+2,1%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+1,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-23,5%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-8%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-3,7%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-3%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК превысил 17 млрд рублей (из них 5,237 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,202 млрд рублей - на бумаги "Норникеля").