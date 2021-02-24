Рубль, скорее всего, вернется в диапазон 73,50-74,00 руб./$1 в ближайшие дни - "ЛОКО-Инвест"

Рубль, скорее всего, вернется в диапазон 73,50-74,00 руб./$1 в ближайшие дни, полагает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Курс рубля в условиях торгов выходного дня в субботу менялся в узком диапазоне 73,87-74,19 руб./$1, обороты сократились приблизительно в 10 раз от показателей нормальной торговой сессии. В отсутствие внешних вводных немногочисленные экспортные продажи находили встречный интерес. В условиях малоликвидного рынка смысла активно продавать валюты у экспортеров не было. В понедельник в отсутствие локальных участников волатильность резко возросла, и курс достигал 74,19 руб./$1, но благодаря дорогой нефти удержаться там не смог", - напоминает Полевой.

Новости о том, что ЕС готовит персональные санкции по ситуации с Навальным, могли повлиять на нерезидентов, хотя эти меры экономике не грозят, а вот сообщения из США о подготовке администрацией США санкционных мер по обвинениям в кибератаках и отравлению Навального, по мнению эксперта инвесткомпании, выглядят более серьезно и способны поддержать высокий уровень неопределенности. "В четверг и следующий понедельник компании выплачивают основные налоги, поэтому со среды экспортные продажи, вероятно, возрастут. Таким образом, курс должен вернуться в диапазон 73,50-74,00 руб./$1", - прогнозирует Полевой.

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