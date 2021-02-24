Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться к середине диапазона 6,50-6,70% в среду - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться к середине диапазона 6,50-6,70% годовых в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Доходность UST-10 отступила от годовых максимумов, а Brent торгуется около $65 - данная комбинация формирует в среду позитивный фон в отношении рынка рублевых облигаций, считает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Локальным позитивным фактором для рынка ОФЗ на этой неделе выступает отсутствие аукционов Минфина РФ по размещению нового госдолга и приток ликвидности в российские банки, отмечает эксперт ПСБ.

Это в совокупности должно поддержать спрос на ОФЗ вторичном рынке, полагает Монастыршин.

Благодаря увеличению размещения средств федерального казначейства структурный профицит ликвидности в банковской системе на прошлой неделе вырос с 0,7 до 2,3 трлн руб. "Ожидаем, что часть избыточной ликвидности банки направят на покупку ОФЗ, которые сильно подешевели с начала года", - указывает аналитик банка.

"По итогам торгов в среду доходность 10-летних ОФЗ может снизиться к середине диапазона 6,50-6,70% годовых", - заключает эксперт ПСБ.

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