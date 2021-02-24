Вероятна консолидация рубля около 74 руб./$1 в среду - Sber CIB

Вероятна консолидация курса рубля к доллару около уровня 74 руб./$1 в среду, сообщается в аналитическом материале Sber CIB.

Аналитики Sber CIB не ожидают заметных колебаний на валютном рынке. С одной стороны, нефть может немного подешеветь, оказав давление на рубль. С другой стороны, возможна поддержка от экспортеров, которые будут продавать валюту в преддверии налоговых выплат, поэтому ожидается стабилизация вблизи 74 руб./$1, полагают в инвестбанке.

Баррель нефти марки Brent подешевел в среду утром до менее $65 после публикации накануне данных о росте складских запасов нефти в США. По мнению аналитиков Sber CIB, в течение дня котировки могут отступить до $64,3 за баррель, но падение до $63,4-63,9 за баррель маловероятно. При этом, считают эксперты, если данные Управления энергетической информации США по запасам углеводородов будут оптимистичными, то возможен возврат до уровней $66,5-67 за баррель.

Также эксперты отмечают, что резкий рост доходности казначейских облигаций США поддержал доллар и оказал давление на локальный госдолг развивающихся стран в начале недели, а рынок ОФЗ еще не отыграл это движение и был неактивным ввиду праздника. Ухудшение глобального настроя в среду утром также не способствует позитивной динамике ОФЗ, однако росту доходности, по мнению аналитиков Sber CIB, могут помешать ожидания, что рубль укрепится на фоне ожидаемых налоговых выплат экспортерами, а также отсутствие аукционов ОФЗ на этой неделе.

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