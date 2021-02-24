Идея дня: акции Truist Financial - хорошая ставка на восстановление экономической активности в США - "ВТБ Мои Инвестиции"

Покупка акций регионального банка Truist Financial является хорошей ставкой на восстановление экономической активности в США, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Как пишут аналитики, в начале года из-за продаж на рынке облигаций начала расти их доходность. В последние 5 дней к продажам присоединился рынок акций. Снижается технологический сектор, который сильно рос в прошлом году - тогда помогли низкие ставки и меняющиеся привычки потребителей.

Некоторые считают, что идет распродажа всех активов на рынке. Эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" в этом не уверены - они полагают, что доля технологического сектора высока, поэтому его падение приводит к снижению всего индекса. Но рост в других секторах продолжается. Потребительские привычки восстанавливаются после пандемии - новыми лидерами роста будут компании, отстававшие в прошлом году от динамики рынка.

"Мы рассчитываем увидеть очередной раунд ротации из растущих отраслей (в особенности IT) в акции стоимости. Нашими фаворитами по-прежнему являются банковский и энергетический секторы, а также компании из индустрии одежды. Хорошей ставкой на нормализацию экономической активности в США являются акции регионального банка Truist Financial, которые входят в состав Топ-10 акций США и на днях обновили свой исторический максимум", - указывают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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