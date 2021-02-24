Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,5 руб./$1 и на уровне 89,5-91,5 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта демонстрировала ослабление к доллару и евро на фоне снижения интереса к рисковым активам вследствие роста базовых процентных ставок. Усиление санкционной риторики со стороны США и ЕС также оказывает давление на курс рубля. Нефтяные котировки вновь перешли к росту на опасениях трейдеров относительно сроков восстановления добычи в США после снежной бури и морозов. Добыча в стране снизилась на 4 млн баррелей в сутки, что составляет почти 40% общего объема производства сырья. Цены на нефть оказали поддержку национальной валюте, однако не стали фактором укрепления рубля относительно доллара и евро - внешняя повестка перевесила", - отмечает Тузов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,64% и составила 64,57 долларов за баррель. Цена апрельских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 3,09% и составила 61,07 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.