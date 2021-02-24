Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "Лента", макростатистика и ФРС:

- "Лента" представит отчётность за 4К20;

- В РФ в 19:00 МСК будет опубликована статистика по недельной инфляции;

- В течение дня в Германии выйдут данные по ВВП;

- В США выйдут статистика по складским запасам углеводородов от Управления энергетической информации, данные по первичному рынку жилья и заявкам на ипотеку;

- Председатель ФРС США Джером Пауэлл выступит в Конгрессе.

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