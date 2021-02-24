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Главная / Мнения аналитиков / Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB
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24 февраля 2021 года 10:03
Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут "Лента", макростатистика и ФРС: - "Лента" представит отчётность за 4К20; - В РФ в 19:00 МСК будет опубликована статистика по недельной инфляции; - В течение дня в Германии выйдут данные по ВВП; - В США выйдут статистика по складским запасам углеводородов от Управления энергетической информации, данные по первичному рынку жилья и заявкам на ипотеку; - Председатель ФРС США Джером Пауэлл выступит в Конгрессе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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24 февраля 2021 года 19:40
Москва. 24 февраля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти и спросу на рублевую ликвидность при подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат февраля. читать дальше
.24 февраля 2021 года 19:31
Рынок акций РФ просел ниже 3400п по индексу Мосбиржи во главе с TCS, Ozon и Норникелем, несмотря на ралли нефти
Москва. 24 февраля. Рынок акций РФ в среду откатился ниже рубежа 3400 пунктов по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, лидерами снижения выступили перегретые ранее расписки TCS Group и Ozon, также упал "Норникель" на корпоративных новостях; внешние фондовые площадки и нефть подавали позитивные сигналы (Brent протестировала $67 за баррель). читать дальше
.24 февраля 2021 года 19:04
Акции Snap Inc. в данное время переоценены и могут в ближайшие месяцы отойти к значениям ниже $60, потеряв более 18%, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Акции Snap выстрелили на 11% после проведения первого дня инвестора. Триггером для роста стала новость о том,... читать дальше
.24 февраля 2021 года 18:48
Цены "длинных" евробондов РФ в среду снизились вслед за UST, изменения котировок остальных бумаг незначительные
Москва. 24 февраля. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в среду снизились вслед за негативной ценовой динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), изменения же цен остальных бумаг были незначительными. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более активного падения и соответствующего более значительного роста процентных ставок US Treasuries по сравнению с российскими бумагами. читать дальше
.24 февраля 2021 года 18:25
Приток средств инвесторов в евробонды развивающихся стран сохранится в среднесрочной перспективе - Сбер Управление Активами
Приток средств инвесторов в евробонды развивающихся стран сохранится в среднесрочной перспективе, отмечается в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина. "Глава ФРС в начале этой недели отметил, что рост ставок по гособлигациям США отражает не рост инфляционных... читать дальше
.24 февраля 2021 года 17:50
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,0-74,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,0-74,5 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина. "Волатильность в рубле заметно выросла: с одной стороны, сильную поддержку оказывал существенный рост цен на нефть (баррель... читать дальше
.24 февраля 2021 года 17:23
Если ключевая ставка и будет повышена в 2021г, то, скорее всего, Центробанк пойдет на этот шаг не раньше конца года, говорится в комментарии аналитика корпорации "Уралсиб" Ирины Лебедевой. Опубликованный в конце прошлой недели доклад ЦБ по денежно-кредитной политике больших сюрпризов не преподнес,... читать дальше
.24 февраля 2021 года 16:54
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции UnitedHealth Group с целью $365 за штуку" с горизонтом инвестирования 6-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $317, говорится в комментарии инвестиционной компании. Благодаря стабильности бизнеса из года в... читать дальше
.24 февраля 2021 года 16:33
Вероятен рост котировок акций компании Apple Inc. за счёт диверсификации структуры продаж, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Компания Apple вернула себе лидерство на рынке смартфонов в четвертом квартале 2020 года, тем не менее, согласно отчету,... читать дальше
.24 февраля 2021 года 16:07
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR "Ленты" с целью 300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,4%, стоп-приказ: 245 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. 24 февраля "Лента" опубликовала... читать дальше
.24 февраля 2021 года 16:00
Москва. 24 февраля. Доллар и евро несколько усилили темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем, рубль ускорил рост к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти и спроса на рублевую ликвидность при подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат февраля. читать дальше
.24 февраля 2021 года 15:44
Ближайшей целью повышения котировок нефти марки Brent может стать уровень $68 за баррель, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии в РФ в среду вышли в плюс, несмотря на данные API о неожиданном росте запасов... читать дальше
.24 февраля 2021 года 15:21
Вероятность снижения индекса S&P 500 пока сохраняется, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "По индексу широкого рынка S&P 500 среднесрочная тенденция остается растущей, однако шансы на более глубокий технический откат сохраняются. Отскок в течение сессии во вторник может не получить... читать дальше
.24 февраля 2021 года 14:55
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Freeport-McMoRan Inc. с прогнозной ценой $43,6 за штуку на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии инвестиционной компании. "Наша оценка справедливой стоимости Freeport-McMoRan составляет $ 63587 млн или $43,6 за акцию, что предполагает... читать дальше
.24 февраля 2021 года 14:21
Индекс S&P 500 в ходе предстоящих торгов в среду, возможно, протестирует вверх уровень 3900 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Локальный паттерн "голова и плечи", вероятно, уже... читать дальше
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