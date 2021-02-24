Возможно снижение индекса Мосбиржи в среду утром - ПСБ

Возможно снижение индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Роман Антонов.

"По нашему мнению, актуальным диапазоном для индекса Мосбиржи остается уровень 3400-3450 пунктов. В отсутствие сильных внутренних драйверов ситуация на глобальных рынках будет определять направление движения российских активов. Не исключаем некоторого отката индекса Мосбиржи от текущих уровней в начале торгов в среду, что, впрочем, может быть компенсировано в течение дня. Цены на нефть находятся на высоком уровне, что в целом благоприятно", - пишет Антонов в комментарии ПСБ.

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