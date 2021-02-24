Старт торгов индекса Мосбиржи в среду пройдет, скорее всего, с понижением на 0,2-0,7% - "Алго Капитал"

Старт торгов по индексу Мосбиржи в среду пройдет, скорее всего, с понижением на 0,2-0,7%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 3410-3425 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3400, 3380 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3440, 3450 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос

Также эксперт полагает, что во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость для российского фондового рынка, по мнению Манжоса, будет иметь вечерняя статистика по недельному изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (18:30 МСК).

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