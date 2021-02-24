Вероятно укрепление рубля до уровня 74 руб./$1 в среду - ПСБ

Вероятно укрепление курса рубля к доллару до уровня 74 руб./$1 в среду на фоне высоких цен на нефть и укрепления валют развивающихся стран, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"На сложившемся позитивном внешнем фоне ожидаем укрепления рубля в начале торгов, что приведет к отступлению пары доллар/рубль к отметке 74 руб./$1. В дальнейшем преобладание покупок в национальной валюте может сохраниться, чему также поспособствует подготовка экспортеров к пику налоговых выплат. В результате рубль в паре с американской валютой попытается закрепиться в нижней половине диапазона 73-75 руб./$1. Отметим, что, на наш взгляд, данный коридор останется актуальным для доллара до конца недели", - прогнозирует Зварич.

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