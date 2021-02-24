Рынок акций РФ, скорее всего, откроет торги среды в минусе - "Финам"

Российский рынок акций, скорее всего, откроет торговую сессию среды в минусе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам".

"В среду, 24 февраля, внешний фон для торгов на отечественном рынке акций является негативным. Мировые индексы продолжают незначительное снижение, связанное с опасениями насчёт роста доходности 10-летних облигаций США. С технической точки зрения, индекс Мосбиржи в понедельник закрылся ниже линии среднесрочного восходящего тренда. В случае закрепления индекса ниже данной трендовой линии коррекция может усилиться. При этом ближайший уровень поддержки находится вблизи 3300 пунктов - уровень прошлой коррекции", - отмечает старший аналитик инвсткомпании Сергей Кауфман.

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