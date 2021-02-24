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24 февраля 2021 года 09:03
Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в среду - BCS Express
Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в среду на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Российский рынок акций на старте торгов будет отыгрывать события вторника на международных фондовых площадках. За это время ключевые рынки показали смешанную динамику, однако в большей степени все-таки преобладали продажи. В частности, под давлением были сырьевые товары, ряд европейских индексов, а также высокотехнологичный сектор в США. Открытие торгов по индексу Мосбиржи может пройти недалеко от уровней понедельника", - отмечает Карпунин. Также аналитик обращает внимание, что по индексу Мосбиржи общая среднесрочная картина все еще остается преимущественно растущей. "Пока котировки находятся выше 3320-3350 пунктов, актуальна восходящая тенденция. Ориентиры для подъема в ближайшие месяцы прежние - это область 3600-3620 пунктов", - указывает он. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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