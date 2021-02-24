24 февраля 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: снижение индекса Мосбиржи
В среду аналитики ждут негативного старта торгов на фондовом рынке России на сложившемся внешнем фоне.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи с утра продолжит снижение, а дальше будем следовать за Америкой, где торги последнее время проходят очень волатильно".
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "По нашему мнению, актуальным диапазоном для индекса Мосбиржи остается уровень 3400-3450 пунктов. В отсутствие сильных внутренних драйверов ситуация на глобальных рынках будет определять направление движения российских активов. Не исключаем некоторого отката индекса Мосбиржи от текущих уровней в начале торгов в среду, что, впрочем, может быть компенсировано в течение дня".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 3410-3425 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3400, 3380 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3440, 3450 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. В начале торгов ждём снижения российских индексов".
BCS Express (Василий Карпунин): "Российский рынок акций на старте торгов будет отыгрывать события вторника на международных фондовых площадках. За это время ключевые рынки показали смешанную динамику, однако в большей степени все-таки преобладали продажи. В частности, под давлением были сырьевые товары, ряд европейских индексов, а также высокотехнологичный сектор в США. Открытие торгов по индексу Мосбиржи может пройти недалеко от уровней понедельника".
Финам" (Сергей Кауфман): "В среду, 24 февраля, внешний фон для торгов на отечественном рынке акций является негативным. Мировые индексы продолжают незначительное снижение, связанное с опасениями насчёт роста доходности 10-летних облигаций США. С технической точки зрения, индекс Мосбиржи в понедельник закрылся ниже линии среднесрочного восходящего тренда. В случае закрепления индекса ниже данной трендовой линии коррекция может усилиться. При этом ближайший уровень поддержки находится вблизи 3300 пунктов - уровень прошлой коррекции".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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