Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 24 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправленно по итогам торгов во вторник. S&P 500, падение которого в ходе сессии достигало 1,8%, развернулся вверх и завершил торги в небольшом плюсе на фоне заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, несколько ослабивших опасения трейдеров, связанные с возможностью усиления инфляции в США. Увеличение доходностей US Treasuries вместе с ростом инфляционных ожиданий сдерживало интерес трейдеров к рискованным активам, включая акции, в последние дни. При этом, бумаги технологических компаний, которые были главными двигателями роста фондового рынка США в прошлом году, оказались в наиболее уязвимом положении. До выступления Пауэлла индекс Nasdaq, в состав которого входят акции многих технологических компаний, терял более 4%, однако к закрытию рынка существенно сократил падение.

ФРС будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил Пауэлл, выступавший в банковском комитете Сената с полугодовым докладом. "Мы по-прежнему далеки от наших целей в плане занятости и инфляции", - сказал Пауэлл. В связи с этим, по его словам, ФРС продолжит поддерживать экономику, сохраняя близкую к нулю базовую ставку и продолжая масштабную программу выкупа облигаций до "достижения существенного прогресса", которое может занять "некоторое время". Пауэлл отметил, что не ожидает подъема инфляции до "тревожных уровней", а также "не стал бы ждать существенного и устойчивого роста потребительских цен". Ускорение инфляции, которое может произойти при росте потребительских расходов на фоне восстановления экономики станет "проблемой, с которой хорошо было бы столкнуться" в мире, где экономические и демографические факторы в течение четверти века подавляли рост потребительских цен, заявил он.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду. Инвесторы оценивают перспективы изменения центробанками политики поддержания процентных ставок на крайне низком уровне на фоне ускорения инфляции. Их внимание приковано к скачку доходности облигаций и его влиянию на рынки акций. Масштабные экономические стимулы стали одним из факторов роста доходности облигаций, что возрождает опасения по поводу инфляции, которая более десяти лет была несущественной. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 упал на 1,58%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК снизился на 1,66%, гонконгский Hang Seng - на 2,85%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК опустился на 1,8%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,9%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США на фоне приостановки работы ряда нефтеперерабатывающих предприятий из-за морозов. Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,03 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали сокращения запасов на 5,37 млн баррелей, сообщает Trading Economics. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $65,01 за баррель, что на 0,55% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 23 февраля эти контракты подорожали на 0,2% - до $65,37 за баррель, обновив 13-месячный максимум. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $61,08 за баррель, что на 0,96% ниже уровня на закрытие рынка во вторник. Накануне эти контракты подешевели на 0,1% - до $61,67 за баррель.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 19 февраля, на 4,8 млн баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,8 млн баррелей и 3,5 млн баррелей. Американские производители нефти постепенно восстанавливают добычу в Техасе, парализованную ранее сильными морозами. Производство нефти в техасской части Пермского бассейна, которое неделю назад составляло порядка 600-700 тыс. баррелей в сутки (б/с), увеличилось примерно до 2,9 млн б/с, отмечает глава североамериканского подразделения OilX Берт Гилберт.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 20 февраля снизилась в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,683 млрд рублей, а 22 февраля объем торгов вообще оказалась крайне низким, составив всего 423,638 млн рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост в субботу и небольшое снижение в понедельник.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 февраля вырос на 0,15% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,17%, поднявшись до 721,16 пункта. В понедельник, 22 февраля, индекс IFX-Cbonds-P снизился на 0,08% и составил 109,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,06%, опустившись до 720,9 пункта.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) полностью разместила 3-летние облигации серии 001Р-02 на 10 млрд рублей по ставке 7,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,34% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 1-го купона бондов серии 001P-18 на 5 млрд рублей с офертой через 2,75 года на уровне 6,9% годовых, ставку 1-го купона бондов серии 001P-19 объемом 12,5 млрд рублей с офертой через 4 года на уровне 7,35 годовых. Ставке бондов серии 001P-18 соответствует доходность к оферте в размере 7,08% годовых, серии 001P-19 - доходность к оферте 7,56% годовых. Срок обращения обоих выпусков 10 лет. Сбор заявок на выпуски прошел 19 февраля. Техразмещение запланировано на 1 марта.

АО "Аэрофьюэлз" 25 февраля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3 года объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 9,0-9,5% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 3 марта.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 15-го купона биржевых облигаций серии 001P-06 в размере 5,75% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов облигаций определяются как ключевая ставка ЦБ (действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 1,5%. Купоны - квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.

КБ "Солидарность" установил ставку 13-го купона серии БО-02 на уровне 3% годовых. Выпуск БО-02 объемом 1,5 млрд рублей был размещен в марте 2015 года на 10 лет. Ставка текущего купона - 6,75% годовых. Очередная оферта по выпуску состоится в марте 2021 года. Это единственный выпуск в обращении у банка.

ООО "Торговое предприятие "Кировский" (Екатеринбург) установило порядок определения ставок 6-го и 7-го купонов серии 001P-01R объемом 1,2 млрд рублей как ставка ЦБ плюс 5 процентных пунктов. Выпуск сроком обращения 10 лет был размещен по открытой подписке в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых. Это единственный выпуск в обращении компании.