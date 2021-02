Цена Brent опустилась до $64,88 за баррель

Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправленно по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств АТР снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть опускаются в среду.

Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправленно по итогам торгов во вторник.

S&P 500, падение которого в ходе сессии достигало 1,8%, развернулся вверх и завершил торги в небольшом плюсе на фоне заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, несколько ослабивших опасения трейдеров, связанные с возможностью усиления инфляции в США.

Увеличение доходностей US Treasuries вместе с ростом инфляционных ожиданий сдерживало интерес трейдеров к рискованным активам, включая акции, в последние дни. При этом, бумаги технологических компаний, которые были главными двигателями роста фондового рынка США в прошлом году, оказались в наиболее уязвимом положении, пишет Dow Jones.

До выступления Пауэлла индекс Nasdaq, в состав которого входят акции многих технологических компаний, терял более 4%, однако к закрытию рынка существенно сократил падение.

ФРС будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил Пауэлл, выступавший в банковском комитете Сената с полугодовым докладом.

"Мы по-прежнему далеки от наших целей в плане занятости и инфляции", - сказал Пауэлл. В связи с этим, по его словам, ФРС продолжит поддерживать экономику, сохраняя близкую к нулю базовую ставку, и продолжая масштабную программу выкупа облигаций до "достижения существенного прогресса", которое может занять "некоторое время".

Пауэлл отметил, что устойчивый прогресс в плане вакцинации от коронавируса, а также несколько раундов бюджетного стимулирования, улучшили перспективы экономики США. "В последние недели число новых случаев COVID-19 снижалось, и продолжающаяся вакцинация дает надежду на то, что мы сможем вернуться к более нормальным условиям позднее в этом году", - заявил Пауэлл.

Он отметил, что не ожидает подъема инфляции до "тревожных уровней", а также "не стал бы ждать существенного и устойчивого роста потребительских цен". Ускорение инфляции, которое может произойти при росте потребительских расходов на фоне восстановления экономики станет "проблемой, с которой хорошо было бы столкнуться" в мире, где экономические и демографические факторы в течение четверти века подавляли рост потребительских цен, заявил он.

Доходности US Treasuries снизились на заявлениях Пауэлла, что ослабило давление на фондовый рынок. При том, что доходности казначейских облигаций США остаются ниже максимумов, зафиксированных до пандемии, инвесторы отмечают, что скорость их роста негативно сказывается на фондовом рынке.

"Увеличение доходностей US Treasuries заставляет инвесторов пересматривать свое отношение к акциям, - отмечает аналитик Invesco Пол Джексон. - Инвестиции в гособлигации впервые за много месяцев становятся более привлекательными, чем вложения в акции".

Среди лидеров роста во вторник были акции операторов казино Wynn Resorts (SPB: WYNN) и MGM Resorts International, которые подорожали соответственно на 7,7% и 5,5%. Стоимость бумаг Walt Disney Co. (SPB: DIS) подскочила на 2,8%.

Тем временем, акции Tesla Inc. (SPB: TSLA) подешевели на 2,2% после падения их стоимости почти на 9% в понедельник на фоне снижения курса биткойна. В минувшие выходные Илон Маск, возглавляющий Tesla, которая ранее сообщила об инвестициях в биткойн в размере $1,5 млрд, написал в Twitter, что курсы биткойна и эфира (ethereum) выглядят высокими.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 15,66 пункта (0,05%) и составил 31537,35 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 4,87 пункта (0,13%) - до 3881,37 пункта.

Nasdaq Composite потерял 67,85 пункта (0,5%) и составил 13465,2 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в среду.

Инвесторы оценивают перспективы изменения центробанками политики поддержания процентных ставок на крайне низком уровне на фоне ускорения инфляции, отмечает Associated Press. Их внимание приковано к скачку доходности облигаций и его влиянию на рынки акций.

Масштабные экономические стимулы стали одним из факторов роста доходности облигаций, что возрождает опасения по поводу инфляции, которая более десяти лет была несущественной.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл во вторник заявил в банковском комитете Сената, что регулятор будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса. "Мы по-прежнему далеки от наших целей в плане занятости и инфляции", - сказал Пауэлл.

"Несмотря на обнадеживающие комментарии о низких ставках от председателя ФРС, азиатские рынки продолжают обращать внимание на опасения в связи с растущей доходностью облигаций", - отмечает аналитик IG Цзинъи Пан.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК опустился на 1,29%.

В число лидеров роста котировок входят акции инжиниринговой компании IHI Corp. (+5,2%), ритейлеров Takashimaya Co. Ltd. (+5,2%) и J. Front Retailing Co. Ltd. (+5,1%).

Акции производителей электроники Sharp Corp. и Sony Corp. дешевеют на 6,6% и 5% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК снизился на 1,66%, гонконгский Hang Seng - на 2,85%.

Правительство Гонконга в ближайшем финансовом году потратит 120 млрд гонконгских долларов ($15,5 млрд) на поддержку экономики, которая находится в рецессии уже два года, сообщает CNBC.

В текущем финансовом году, который завершится в марте, дефицит госбюджета Гонконга вырос до рекордных 257,6 млрд гонконгских долларов, заявил министр финансов Гонконга Пол Чан. В следующем году дефицит может составить 101,6 млрд гонконгских долларов.

Наиболее существенно в ходе торгов в Гонконге дорожают акции a фармацевтической компании Sino Biopharmaceutical Ltd. (+2,9%), энергетических CLP Holdings Ltd. (+2,4%) и Hong Kong & China Gas Co. Ltd. (+2,1%).

Бумаги нефтяной CNOOC Ltd. теряют в цене 6,6%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - 6%. Котировки акций одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг Китая Meituan снижаются на 6,6%, производителя полупроводников Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. - на 4,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК опустился на 1,8%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 0,1%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. теряют в цене 3,5%, Kia Motors Corp. - 3,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,9%.

В среду подешевели акции крупнейших австралийских банков: Commonwealth Bank of Australia (-0,6%), Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (-0,7%), Westpac Banking Corp. (-0,5%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 3,1% и на 2,7% соответственно.

Цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США на фоне приостановки работы ряда нефтеперерабатывающих предприятий из-за морозов.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,03 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали сокращения запасов на 5,37 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в среду составляет $64,88 за баррель, что на $0,49 (0,75%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 23 февраля эти контракты подорожали на $0,13 (0,2%) - до $65,37 за баррель, обновив 13-месячный максимум.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,99 за баррель, что на $0,68 (1,1%) ниже уровня на закрытие рынка во вторник. Накануне эти контракты подешевели на $0,03 (0,1%) - до $61,67 за баррель.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 19 февраля, на 4,8 млн баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,8 млн баррелей и 3,5 млн баррелей.

Американские производители нефти постепенно восстанавливают добычу в Техасе, парализованную ранее сильными морозами. Производство нефти в техасской части Пермского бассейна, которое неделю назад составляло порядка 600-700 тыс. баррелей в сутки (б/с), увеличилось примерно до 2,9 млн б/с, отмечает глава североамериканского подразделения OilX Берт Гилберт.

"Восстановление добычи в значительной мере связано с возвратом электричества в регион", - говорит Гилберт.

Другие объекты энергетической инфраструктуры, пострадавшие в США из-за морозов, также начинают возвращаться к нормальной работе. Оператор трубопроводов Plains All American Pipeline, объявивший на прошлой неделе о форс-мажоре, планирует вернуть в нормальный режим операции 16 нефтепроводов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Кроме того, по меньшей мере, 8 НПЗ начали восстанавливать производство во вторник.