Рубль к вечеру понедельника отыграл большую часть потерь благодаря растущей нефти и снижению санкционных рисков

Москва. 22 февраля. Доллар США и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль, заметно упавший в первой половине дня, отыграл большую часть потерь к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и снижению санкционных рисков на фоне новостей о том, что ЕС, скорее всего, ограничится лишь персональными санкциями из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Курс доллара США составил 74,385 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 30,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов, состоявшихся 20 февраля (в первой половине дня курс доллара поднимался до 75,075 руб./$1, максимума с 5 февраля). Евро к этому моменту стоил 90,3075 руб./EUR1, подорожав на 41,75 копейки (в ходе торгов европейская валюта достигала отметки 90,775 руб./EUR1, что является максимумом с 4 февраля). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 35,5 копейки - до 81,55 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается по отношению к доллару и евро на торгах 22 февраля на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. На рубль давит, прежде всего, общемировое ухудшение настроений глобальных инвесторов в отношении рисковых активов вследствие продолжающегося роста базовых процентных ставок. Кроме того, негативное влияние на динамику рубля оказывают существующие санкционные риски. Вместе с тем поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть, но данный позитив не в состоянии полностью компенсировать негативные факторы.

Цены на нефть уверенно повышаются в ходе торгов в понедельник. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $64,57 за баррель, что на 2,64% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $61,07 за баррель, что на 3,09% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. Рост нефтяного рынка в понедельник связан с неопределенностью относительно восстановления добычи в США. Часть участников рынка продолжает надеяться, что основная часть потерянной добычи будет восстановлена в ближайшие дни, однако другая часть инвесторов прогнозирует, что нормализация добычи в определенных местах затребует больше времени в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Сильные морозы в США привели к падению добычи нефти на более чем 4 млн баррелей в сутки.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились по итогам торгов 22 февраля на фоне опасений относительно инфляции и сохраняющихся последствий пандемии коронавируса для глобальной экономики. Инвесторы остаются сфокусированы на будущем экономик, существенно пострадавших в результате пандемии, при этом в центре внимания остается вопрос о том, когда будет принято достаточное количество стимулирующих мер для их восстановления и произойдет ли это вообще. Лидеры G7 по итогам онлайн-переговоров в пятницу договорились увеличить финансирование программ поддержки вакцинации против COVID-19 на $4 млрд и таким образом довести его до $7,5 млрд, говорится в совместном заявлении Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США.

Американские и европейские фондовые индексы снижаются в понедельник на фоне роста доходности облигаций, который вызывает беспокойство инвесторов по поводу переоцененности акций. Ожидания восстановления экономики позднее в этом году спровоцировали распродажу государственных облигаций США и европейских стран в последние недели. Снижение цен на облигации приводит к росту доходности, и это вызывает озабоченность по поводу того, что подорожавшие акции начинают выглядеть менее привлекательно, чем активы, считающиеся безопасными. Доходность 10-летних US Treasuries 22 февраля поднялась до 1,36% годовых по сравнению с 1,344% годовых в пятницу. Рост доходности наблюдается уже три недели подряд, при этом по итогам прошлой недели подъем стал максимальным с начала января.

Негативное влияние на курс рубля, особенно в первой половине дня, оказывал геополитический фактор. Но по мере появления новостей из Европы давление данного фактора на курс рубля несколько ослабло. Главы МИД государств-членов ЕС в понедельник в ходе заседания Совета по иностранным делам договорились о подготовке дополнительных санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, передают западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники. По словам источников, санкции могут ввести против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова. Кроме того, по данным европейских журналистов, включение представителей крупного российского бизнеса в данный санкционный список не ожидается. Таким образом, главы МИД завершили политическое согласование будущих мер: это позволит теперь начать подготовку конкретных санкций.

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку на американские федеральные ведомства, в которой Вашингтон подозревает Россию. При этом Салливан подчеркнул, что речь будет не только о введении санкций. "Эти меры будут предусматривать использование как видимых, так и незаметных инструментов. Речь идет не только о санкциях", - пояснил он.

По словам аналитиков инвесткомпании BCS Express, "российский рубль начал текущую неделю с ослабления к двум ключевым иностранным валютам, доллару США и евро, несмотря на позитивную динамику цен на нефть и индекса ОФЗ - RGBI. Участники рынка продолжают также взвешивать ухудшение прогнозов по рублевой инфляции от Банка России". "Валютная пара "доллар-рубль" продолжает развивать отскок, зарождение которого можно было наблюдать на прошлой неделе. Техническая картина указывает на сохранение потенциала для роста котировок доллара в район 76-76,5 руб./$1. При этом стоит помнить, что статистически мы входим в сезонно благоприятный для рубля период - в период с февраля по апрель российская валюта укреплялась в 60% случаев, поэтому списывать со счетов вероятность укрепления российской валюты на среднесрочном горизонте не стоит", - отмечают эксперты BCS Express.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 22 февраля Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с воскресенья составляют 73,9833 руб./$1 и 89,6604 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 40,17 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 64,71 копейки выше официального курса.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на "Московской бирже" в понедельник не проводились. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 69,33 копейки по отношению к 20 февраля и составил 74,6744 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 32,79 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на "Московской бирже" также не проводились в понедельник. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 84,31 копейки по отношению к 20 февраля и составил 90,5472 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR152,411 млн.

В силу того, что в России 21-23 февраля официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.