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22 февраля 2021 года 19:12

Рынок акций РФ начал неделю с просадки во главе с Норникелем, выросли ЛУКОЙЛ и металлурги

Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за мировыми фондовыми площадками и на фоне сохраняющих санкционных опасений; лидерами отката вторые торги подряд выступили бумаги "Норникеля" после аварии на дочернем предприятии ГМК, в то время как выросли бумаги остальных металлургов и "ЛУКОЙЛа" на фоне роста металлов и нефти (Brent поднялась к $64,5 за баррель).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3433,93 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1455,33 пункта (-0,7%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 4,2%.

Доллар подрос до 74,32 рубля (+0,24 рубля), золото стоит $1809,5 за тройскую унцию (+1,8%).

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку на американские федеральные ведомства, в которой Вашингтон подозревает Россию. При этом Салливан подчеркнул, что речь будет идти не только о введении санкций. "Эти меры будут предусматривать использование как видимых, так и незаметных инструментов. Речь идет не только о санкциях", - пояснил он.

Главы МИД государств-членов ЕС в понедельник в ходе заседания Совета по иностранным делам договорились о подготовке дополнительных санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передают западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники. Санкциям, по данным СМИ, могут подвергнуться руководители СК РФ, Росгвардии, ФСИН и Генпрокуратуры.

Подешевели акции "Норникеля" (-4,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,9%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,8%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

На Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") в ночь на 20 февраля обрушилось здание пункта перегрузки руды и примыкающая к нему пешеходная галерея. Это произошло при проведении ремонтных работ по укреплению конструкции здания. Глава "Норникеля" Владимир Потанин заявил журналистам в субботу, что авария на фабрике произошла из-за грубого нарушения техники безопасности руководством предприятия.

Ростехнадзор рассмотрит возможность приостановки эксплуатации Норильской обогатительной фабрики после проверки предприятия, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,9%), "ЛУКОЙЛа" (+2,4%), "Московской биржи" (+2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +0,5% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Как отмечают аналитики ГК "Финам", последняя неделя февраля стартовала на глобальных фондовых биржах преимущественно в негативных настроениях. На рынке акций РФ в "минусе" торговались почти все "тяжеловесы", сохранялось давление продаж в акциях "Норникеля" и "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,9%) - инвесторы продолжили избавляться от бумаг после негативных корпоративных новостей. На "дочке" "Норникеля" произошло обрушение крыши, есть погибшие и раненые, а в отношении представителей руководства "ТГК-2" и "Архоблэнерго" возбуждены дела по статьям о превышении должностных полномочий и сокрытии денежных средств за счет налогов, при этом ряд фигурантов дела задержаны.

Из интересных рыночных новостей стоит отметить сообщения о том, что компания Fix Price подтвердила планы провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE). Компания планирует подать заявку на включение глобальных депозитарных расписок в сегмент стандартного листинга официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а также о допуске GDR к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи (Fix Price уже получила листинг на "Московской бирже" - ИФ).

В Европе индексы акций снижаются, хотя вышедшая статистика в Германии оказалась не так плоха: индекс делового климата IFO в феврале оказался выше ожиданий, составив 92,4 пункта вместо 90,5 пункта. Нефть Brent находится выше $63 за баррель. В понедельник СМИ сообщили о возможных разногласиях России и Саудовской Аравии по сделке ОПЕК+. По этой информации, саудиты на ближайшем заседании ОПЕК+ 3-4 марта будут настаивать на сохранении производства на текущем уровне и будут призывать на предстоящем заседании к осторожному подходу, в то время как Россия намерена наращивать добычу.

В понедельник в Азии индексы акций показали смешанную динамику (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 1,5%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,1%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE просели на 0,2-0,3%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,6%) на фоне опасений относительно инфляции и сохраняющихся последствий пандемии коронавируса для глобальной экономики.

Инвесторы остаются сфокусированы на будущем экономик, существенно пострадавших в результате пандемии, при этом в центре внимания остается вопрос о том, когда будет принято достаточное количество стимулирующих мер для их восстановления и произойдет ли это вообще, отмечает MarketWatch.

Лидеры G7 по итогам онлайн-переговоров в пятницу договорились увеличить финансирование программ поддержки вакцинации против COVID-19 на $4 млрд и таким образом довести его до $7,5 млрд, говорится в совместном заявлении Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США.

Доходность 10-летних гособлигаций США превысила 1,37% годовых, достигнув максимальной отметки за год из-за опасений относительно ускорения темпов повышения потребительских цен на фоне усиления экономической активности благодаря масштабной программе госпомощи, пишет Trading Economics

На нефтяном рынке цены подросли на фоне неопределенности по поводу восстановления добычи в Техасе; цена Brent к 18:50 МСК поднялась на $1,5 выше уровня закрытия пятницы. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $64,45 за баррель (+2,5% и -1,6% в пятницу), апрельская цена WTI - $61,0 за баррель (+2,9% и -2,1% в пятницу).

Инвесторы продолжают надеяться, что основная часть потерянной из-за морозов добычи в Техасе будет восстановлена в ближайшие дни, однако эксперты банка прогнозируют, что нормализация добычи в определенных местах потребует больше времени в связи с необходимостью проведения ремонтных работ, пишет Dow Jones.

Сильные морозы в США привели к падению добычи нефти более чем на 4 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (-21,1%), акции ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (-18,6%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-11,1%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-6,7%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-6,2%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-5,9%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-5,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,6%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-4,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+39,7%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+7,7%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+5,5%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+4,5%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+3,9%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 88,53 млрд рублей (из них 25,06 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 11,49 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,63 млрд рублей - на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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