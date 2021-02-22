Цены евробондов РФ в понедельник заметно упали на фоне возобновившегося повышения базовых ставок

Москва. 22 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник заметно упали на фоне возобновившегося повышения базовых процентных ставок, лидерами падения в очередной раз стали "длинные" выпуски. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене, но более скромными темпами, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 13 базисных пунктов по отношению к закрытию 19 февраля и составила 115,45% от номинала, что соответствует доходности 1,57% годовых (рост на 4 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и составила 101,41% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта, составив 0,05% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 4,5 пункта - до 152 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 128 базисных пунктов - до 134,62% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 3,62% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 123 базисных пункта - до 128,92% от номинала (доходность выросла также на 7 пунктов и составила 3,65% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 17 базисных пунктов - до 115,01% от номинала, что соответствует доходности 1,75% годовых (рост на 3 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году снизились в цене на 6,5 базисных пункта, до 110,1% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 0,88% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году упал в цене на 140 базисных пунктов, подешевев до 127,63% от номинала (доходность выросла на 7 пунктов и составила 3,615% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 14 базисных пунктов, до 113,93% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 1,905% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", цены российских еврооблигаций, пытавшиеся в конце прошедшей недели скорректироваться вверх, в понедельник возобновили активное падение на фоне новой волны роста базовых процентных ставок. На этом фоне снижаются в стоимости практически все облигации развивающихся стран, в том числе и России, причем наиболее пострадавшими традиционно выступают "длинные" выпуски.

Доходность десятилетних гособлигаций США в ходе торгов 22 февраля превышала отметку 1,37% годовых (против 1,34% годовых в пятницу), достигнув тем самым максимального уровня за год. Это обусловлено опасениями инвесторов относительно ускорения темпов повышения потребительских цен на фоне усиления экономической активности благодаря масштабной программе госпомощи. Некоторые экономисты называют предложенный президентом США Джо Байденом пакет стимулирующих мер объемом $1,9 трлн слишком масштабным, опасаясь, что его принятие может привести к перегреву экономики.

Доходность US Treasuries устойчиво растет в текущем месяце, вызывая тревоги по поводу того, что это может затормозить рост экономики в связи с повышением стоимости заимствований, пишет MarketWatch. Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс не согласился с мнением о том, что масштабные стимулирующие меры или рост цен на активы могут подорвать восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса. Он полагает, что этот подъем отражает усиление оптимизма в отношении перспектив экономики, "поэтому он не является поводом для беспокойства".

Глава ФРБ Нью-Йорка считает, что экономика все еще находится "в очень глубокой яме" и для полноценного восстановления потребуется длительное время. "Я не очень обеспокоен по поводу стимулирующих мер или бюджетной поддержки на текущий момент. Я действительно хочу увидеть экономику, которая возвратится к полноценному функционированию в кратчайшие сроки", - сказал Уильямс в интервью CNBC.